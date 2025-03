Casi 100.000 extremeños ya sufren problemas en el abastecimiento de agua por la sequía

Confiesa Pedro Estrella, alcalde del pueblo cacereño de Peraleda de San Román (290 vecinos censados, aunque ahora se triplican por tres los residentes), que no ... le llega la camisa al cuello. Que le cuesta dormir por las noches. Solo hay reservas de agua para un mes, calcula. Su pequeñísima presa del Rosal, que podría albergar 0,7 hectómetros cúbicos (hm3), solo tiene ahora 0,050 hm3, el 6,5% del total.

Este municipio de la mancomunidad Villuercas-Ibores-Jara es un ejemplo de lo que ya está pasando en Extremadura a causa de la sequía. Peraleda ha puesto en servicio dos pozos -uno de 6.000 litros a la hora y otro de 3.000- y cuenta los días para que llegue un otoño lluvioso para que pase la pesadilla de abrir un grifo y que no salga nada más que aire. A estas alturas son innumerables las localidades que han quitado las tapas de sondeos clausurados hace años porque no tenían necesidad de ellos. Y son multitud las que se han puesto a hacer nuevos pozos para salvar una situación de emergencia que va a aumentar durante el estío.

En la región, según tiene contabilizado HOY, son cerca de 100.000 extremeños los que viven en pueblos y mancomunidades en las que hay problemas serios con el abastecimiento normal de agua. Unas dificultades que han obligado a adoptar medidas restrictivas además de intentar captar agua de otras fuentes alternativas.

En realidad, en prácticamente buena parte de la región nada es normal respecto al año pasado. Y menos aún si se echa la comparación a la media de la última década. «Las entidades responsables del tratamiento y suministro de agua potable están encontrando dificultades en su gestión, debiendo realizar mayores esfuerzos como consecuencia de la disminución de la mayoría de las fuentes de captación», confirma la Consejería para la Transición Ecológica a este diario. Es decir, no solo hay problemas o va a haberlos a corto plazo por falta de reservas sino porque el nivel ahora de las presas extremeñas es ya tan bajo que el agua disponible necesita más tratamiento para ser potable y otras tomas.

Medidas y piscinas

En Extremadura hay embalsados en esta primera semana de julio 5.136 hm3, un 35,53% de la capacidad total. Hace un año se encontraban almacenados 6.142 hm3 (42,4%). La media de la década en estas fechas se sitúa en 9.293 hm3 (64,2%).

«Este año es seguro que volveremos a ver camiones cisterna repartiendo agua en pueblos de Extremadura», vaticina Agustín Castelló, alcalde de Casas de Reina (225 habitantes, Campiña Sur).

Esta semana, en Ribera del Fresno (3.260 vecinos, comarca de Tierra de Barros) lo que sí ya hemos visto es el reparto de dos garrafas de cinco litros cada una para cada ciudadano. Hasta 8.000 litros a repartir por los problemas de turbidez con los que llega el agua a determinados domicilios y empresas ribereñas.

El caso más evidente de esas dificultades lo viven los 19.000 habitantes censados en Tentudía, la comarca del sur extremeño. Ya tiene impuestas restricciones con cortes por horas en el suministro a casas de campo y explotaciones ganaderas y prohibiciones a la hora de llenar piscinas, sean privadas o públicas. Esto último, en la práctica, no se ha cumplido, admiten en privado alcaldes de la zona, «porque eso es muy difícil de controlar».

«La situación no ha mejorado. La siguiente medida fijada en el plan de emergencia será el corte del suministro en los cascos urbanos por horas. Eso pasará, calculamos, quizás en agosto, cuando la presa ya tenga menos de 0,7 hm3 porque ya parte del agua no será útil para el abastecimiento», indica la presidenta de la mancomunidad de Tentudía y alcaldesa de Calera de León, Mercedes Díaz. Su pantano está con 0,90 hm3 embalsados.

En la mancomunidad de aguas de Llerena (27.000 habitantes) se focaliza otro ejemplo crítico en Extremadura. Se ha conectado al embalse de Los Molinos para beber porque el embalse de Arroyo Conejo (9,5 hm3 de capacidad, con 1,6 disponibles) solo tiene reserva para dos meses y medio.

Castelló, el alcalde Casas de Reina, era su presidente hasta hace un mes, cuando no hubo acuerdo entre los municipios para pactar «por ética y necesidad» que no se abrieran las piscinas municipales ante una situación de emergencia por sequía. Dimitió como cabeza visible de la mancomunidad al no ser escuchado. De hecho, una parte significativa de los ayuntamientos de esa mancomunidad han decidido consumir agua para los baños públicos.

«Una piscina no es un servicio especial cuando falta el agua. En mi pueblo se está realizando un uso eficiente del agua. Nos abastecemos de dos pozos y no tomaremos agua de Los Molinos, que no está para tirar cohetes (13 hm3 de 38 posibles», comenta. En Casas de Reina hay restricciones. Entre ellas, no dedicar agua de la red general a huertas, patios o jardines. Y fijar un límite de consumo máximo de 6 metros cúbicos por persona y mes en casas. «El consumo diario ha bajado un 20%. La gente se ha concienciado», incide Castelló.

En la mancomunidad Los Molinos, su presidenta, Nieves Peña (teniente de alcalde de Zafra) no esconde su preocupación. El embalse situado en Hornachos se ha convertido en la tabla salvavidas al que se agarran no solo los nueve municipios de esa entidad que beben de ahí (otros tres más que pueden hacerlo, entre ellos Zafra, pero ahora no lo hace) sino otros de la Campiña Sur y se anuncia que los de Tentudía cuando dentro de varios años se haga una interconexión. Es decir, de Los Molinos beben ya 63.000 habitantes.

«Como no tengamos la máxima responsabilidad y concienciación en el uso del agua disponible lo vamos a pasar mucho peor», agrega Peña.

En La Siberia, el problema es más de dinero a pesar de que el agua escasea también. Necesitan 120.000 euros más o menos para una nueva toma flotante que les asegure el abastecimiento desde el embalse de La Serena. Es el mayor de España y está 14,6%. Como es tan grande la presa significa que tiene 469 hm3. Abastece a 11 localidades, ocho de la mancomunidad de La Siberia y tres de la de La Serena.

«La toma flotante de agua de la mancomunidad (9.500 vecinos) está muy cerca del umbral límite para su captación. Necesitamos captar el agua mediante toma flotante en otros puntos del embalse. No tenemos recursos económicos para ponerla», explica Regino Barranquero, alcalde de Siruela y presidente de la mancomunidad de La Siberia.

El abastecimiento en los próximos meses está comprometido porque no solo las personas necesitaban beber. «En algunos pueblos tenemos pozos en marcha pero mucha de esa agua es para el ganado. Esta zona es muy ganadera y eso hay que tenerlo en cuenta», concluye.