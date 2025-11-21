Toño Pérez: «¿Os imagináis el mundo sin jamón ibérico de bellota?»

El chef de Atrio ha destacado las particularidades culinarias de la región junto a José Pizarro, llegado de Londres para apadrinar la II Feria Agroalimentaria Espiga que organiza Caja Rural en Badajoz desde hoy

Ha contado este viernes Toño Pérez, en cuyo restaurante Atrio lucen tres estrellas Michelin, que el pasado mes de febrero se llevó a varios cocineros de la élite culinaria mundial y quedaron extasiados con el atardecer que vivieron en una dehesa extremeña. La escena -«con el porquero llamando a los cerdos»- la ha descrito durante la inauguración de la II Feria Espiga que ya ha arrancado en Ifeba, en Badajoz, donde Pérez es uno de los embajadores de honor junto con José Pizarro. «¿Os imagináis el mundo sin jamón ibérico de bellota?», ha preguntado al público Toño Pérez. «Pues hay poco y lo tenemos los extremeños. Y esto nos da fuerza», ha manifestado para insuflar de moral a todos los que viven del campo o la cocina en esta tierra, que desde hoy y hasta el lunes exhibe su potencial gastronómico.

En la institución ferial de Badajoz hay 65 expositores y 130 empresas mostrando lo mejor que tienen, desde vino, queso o aceite a miel, pimentón, cerezas y por descontado jamón ibérico. El responsable junto a José Polo del restaurante Atrio ha descrito la feria organizada este año por Caja Rural de Extremadura como «una joyería» y ha recordado que Atrio cumple ahora cuarenta años «y la gran fortaleza han sido nuestros productos», por eso llamó a la reflexión cuando habló de identificar «cuál es el futuro de nuestro territorio y cómo tenemos que defender el sector primario».

La otra estrella de la cocina que avala este evento es José Pizarro, presente también esta mañana en Ifeba y que ha hablado a continuación. El chef extremeño triunfa con varios restaurantes en Londres, desde donde llegó la noche antes a Talaván, su pueblo. Pizarro describió poéticamente los alimentos de Extremadura y habló de sus agricultores, «gente que no mira al reloj sino que mira al cielo», dijo. «Extremadura es aceite que ilumina, trigo que abraza», añadió antes de resaltar que «lo que sale de esta tierra no se imita, se vive», y confesó que como cocinero es un orgullo decir que es de Extremadura allá donde va.

Ampliar Autoridades, con los chefs Toño Pérez y José Pizarro en el centro, esta mañana en la inauguración de la Feria Espiga en Badajoz. Ángel Márquez

Justo después hablaron por videoconferencia para ensalzar Extremadura y desear lo mejor a esta segunda edición de la Feria Espiga cocineros de enorme prestigio como Martín Berasategui, el también vasco David de Jorge, más conocido como Robin Food, y el portugués Óscar Geades.

Innovación y tradición

Según Urbano Caballo, presidente de Caja Rural de Extremadura que organiza esta feria Espiga, teniendo en la región tantas denominaciones de origen (D.O.) y productos con indicación geográfica protegida (I.G.P.) se veían obligados a organizar un evento de esta magnitud. «Los productos ya sabemos que aquí son buenísimos, solamente hay que atraer a la gente para que los disfrute», proclamó Caballo antes de insistir en que había que sentirse «orgullosos» de lo que ofrece Extremadura.

Por su parte, la consejera de Agricultura de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán, le puso cifras a todas las palabras anteriores. Habló de que «nuestro pilar estructural es el sector primario, que supone el 11% del empleo, un índice muy superior a la media nacional y que los productos agrarios generan 2.900 millones de euros». Sobre esta base, Morán indició en que hay que hacer que esta materia prima sea «reconocible y competitiva», y ha pedido esta mañana que este tejido productivo tan vinculado al territorio apueste por una innovación que sea compatible con la tradición.

Sobre el momento en sí de la gastronomía extremeña, Morán ha elogiado a Caja Rural por la defensa que lleva años haciendo de los productos propios a través de sus premios Espiga, y ha recordado que «hoy tenemos cocineros que ya llevan nuestro producto a la excelencia» antes de concluir manifestando que «este evento es más que una feria, es una muestra de nuestro potencial».

Por su parte, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha intervenido como anfitrión y ha señalado que «cada vez somos más conocidos por nuestros productos» y ha deseado que esta Feria Espiga se consolide de cara al futuro.