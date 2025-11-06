Sabores del mundo en el nuevo templo de la cocina canalla en Cáceres El nuevo proyecto de Miguel Lobato fusiona tradición, rebeldía y producto local con alma y actitud

Tras más de una década dedicada a la hostelería en Cáceres, con proyectos tan reconocidos como 'El Jardín' y 'Amaltea', el chef Miguel Lobato Fernández inicia una nueva etapa con un proyecto muy personal: Bendito Bistró.

Todo comenzó cuando se enamoró de esta antigua ermita del siglo XVI situada en el casco antiguo de Cáceres y supo que ahí tenía que hacer algo diferente. Así nació una nueva propuesta gastronómica con una filosofía clara: mente abierta y sabores del mundo en el corazón de Cáceres.

Este nuevo restaurante apuesta por una cocina sin etiquetas en un espacio íntimo y con alma. El nombre elegido es un guiño al pasado que conecta con la historia de Cáceres. «Nos parecía un nombre con carácter, con historia, y queríamos mantenerlo como un homenaje a lo que el lugar fue», explica Miguel.

La propuesta gastronómica combina sabores de distintas culturas, desde la cocina peruana y asiática hasta la mediterránea, fusionados con productos locales. «Nos gusta trabajar con productores y pequeños comercios de la zona. Es nuestra forma de aportar un granito de arena a la comunidad y a la sostenibilidad del entorno», comenta.

El menú cambia cada mes, adaptándose a la temporada y a los productos frescos disponibles, aunque algunos platos estrella permanecen para los fieles. Además, ofrecen la posibilidad de adaptar cada plato a intolerancias o alergias. Aunque el restaurante lleva poco tiempo abierto, la cocina de Miguel ya tiene su plato estrella: la tosta hojaldrada de atún rojo trufado, uno de esos platos que no pueden faltar en tu mesa.

Formado en algunos de los restaurantes más prestigiosos de España, Miguel lleva 13 años entre fogones. Desde los 18 ha trabajado en destinos como Menorca, Madrid, Sevilla y Valencia, colaborando con grandes nombres de la gastronomía nacional como Ricard Camarena o Ramón Freixa. Esa experiencia ha forjado su estilo libre, desenfadado y creativo: «En la cocina todo vale, siempre que el resultado emocione y transmita algo real».

A cargo de la cocina, Miguel propone una gastronomía moderna, con emplatados cuidados y técnicas contemporáneas: «Queremos aportar sabores diferentes con emplatados y técnicas modernas pero sin pretensiones, comida elaborada y real».

La carta de vinos es otro de los pilares del proyecto. Diseñada junto al jefe de sala y en coordinación con el proveedor, busca crear sinergias entre la cocina y los vinos de la tierra «siempre buscando armonía con nuestros platos», explica Miguel.

El espacio también juega un papel protagonista. Una bóveda centenaria, cuidadosamente restaurada, envuelve al comensal en una atmósfera mágica que mezcla lo antiguo y lo contemporáneo. «Te traslada a otra época con una decoración entre moderna y antigua que lo hacen un lugar único», cuenta Miguel. «Creo que, en cuanto el cliente entra, lo ve todo, mira al techo y se deja llenar por la magia del lugar», confiesa.

Su objetivo es claro: que el cliente se vaya tan satisfecho como sorprendido. «Que tengan una comida tranquila y agradable», es para Miguel lo principal, pero con su propuesta gastronómica pretende que «se vayan sorprendidos con la combinación de sabores», y es que tiene claro que en Bendito Bistró se diferencian por su carácter, su estilo culinario, y un servicio de sala que promete ser pausado y cercano.

Con ilusión, constancia y sus sabores del mundo, Miguel y su equipo esperan seguir creciendo y consolidarse como un referente gastronómico en Cáceres.

