HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cocinas de Bendito Bistró CEDIDA / solinnnivisual

Sabores del mundo en el nuevo templo de la cocina canalla en Cáceres

El nuevo proyecto de Miguel Lobato fusiona tradición, rebeldía y producto local con alma y actitud

Irene Toribio

Irene Toribio

Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:05

Comenta

Tras más de una década dedicada a la hostelería en Cáceres, con proyectos tan reconocidos como 'El Jardín' y 'Amaltea', el chef Miguel Lobato Fernández inicia una nueva etapa con un proyecto muy personal: Bendito Bistró.

Todo comenzó cuando se enamoró de esta antigua ermita del siglo XVI situada en el casco antiguo de Cáceres y supo que ahí tenía que hacer algo diferente. Así nació una nueva propuesta gastronómica con una filosofía clara: mente abierta y sabores del mundo en el corazón de Cáceres.

Este nuevo restaurante apuesta por una cocina sin etiquetas en un espacio íntimo y con alma. El nombre elegido es un guiño al pasado que conecta con la historia de Cáceres. «Nos parecía un nombre con carácter, con historia, y queríamos mantenerlo como un homenaje a lo que el lugar fue», explica Miguel.

La propuesta gastronómica combina sabores de distintas culturas, desde la cocina peruana y asiática hasta la mediterránea, fusionados con productos locales. «Nos gusta trabajar con productores y pequeños comercios de la zona. Es nuestra forma de aportar un granito de arena a la comunidad y a la sostenibilidad del entorno», comenta.

El menú cambia cada mes, adaptándose a la temporada y a los productos frescos disponibles, aunque algunos platos estrella permanecen para los fieles. Además, ofrecen la posibilidad de adaptar cada plato a intolerancias o alergias. Aunque el restaurante lleva poco tiempo abierto, la cocina de Miguel ya tiene su plato estrella: la tosta hojaldrada de atún rojo trufado, uno de esos platos que no pueden faltar en tu mesa.

CEDIDAS / solinnnivisual

Formado en algunos de los restaurantes más prestigiosos de España, Miguel lleva 13 años entre fogones. Desde los 18 ha trabajado en destinos como Menorca, Madrid, Sevilla y Valencia, colaborando con grandes nombres de la gastronomía nacional como Ricard Camarena o Ramón Freixa. Esa experiencia ha forjado su estilo libre, desenfadado y creativo: «En la cocina todo vale, siempre que el resultado emocione y transmita algo real».

A cargo de la cocina, Miguel propone una gastronomía moderna, con emplatados cuidados y técnicas contemporáneas: «Queremos aportar sabores diferentes con emplatados y técnicas modernas pero sin pretensiones, comida elaborada y real».

La carta de vinos es otro de los pilares del proyecto. Diseñada junto al jefe de sala y en coordinación con el proveedor, busca crear sinergias entre la cocina y los vinos de la tierra «siempre buscando armonía con nuestros platos», explica Miguel.

El espacio también juega un papel protagonista. Una bóveda centenaria, cuidadosamente restaurada, envuelve al comensal en una atmósfera mágica que mezcla lo antiguo y lo contemporáneo. «Te traslada a otra época con una decoración entre moderna y antigua que lo hacen un lugar único», cuenta Miguel. «Creo que, en cuanto el cliente entra, lo ve todo, mira al techo y se deja llenar por la magia del lugar», confiesa.

CEDIDAS / solinnnivisual

Su objetivo es claro: que el cliente se vaya tan satisfecho como sorprendido. «Que tengan una comida tranquila y agradable», es para Miguel lo principal, pero con su propuesta gastronómica pretende que «se vayan sorprendidos con la combinación de sabores», y es que tiene claro que en Bendito Bistró se diferencian por su carácter, su estilo culinario, y un servicio de sala que promete ser pausado y cercano.

Con ilusión, constancia y sus sabores del mundo, Miguel y su equipo esperan seguir creciendo y consolidarse como un referente gastronómico en Cáceres.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un cliente al precipitarse desde el hotel Zurbarán
  2. 2 El temporal causa incidencias en Extremadura y suspende las clases en la Universidad
  3. 3 La costa de Portugal se prepara para otro oleaje histórico: el mar podría alcanzar hasta 15 metros
  4. 4 Fallece un hombre en un sex shop de León
  5. 5 Aplazado por el temporal el acto en el que Sánchez arropaba en Mérida a un Gallardo cuestionado como cartel electoral
  6. 6 Dos pueblos extremeños colocan su aceite de oliva virgen extra entre los cien mejores del mundo
  7. 7 Guardiola renuncia a participar en el debate electoral de RTVE
  8. 8

    4.172, el número de la suerte para poder comprar una VPO en Cuartón Cortijo o Ronda Norte
  9. 9 Bajos inundados, árboles caídos, balsas de agua y desprendimientos por la borrasca en Badajoz
  10. 10

    El Gobierno ofrece subir el salario de los funcionarios hasta 2028 al menos con el IPC

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Sabores del mundo en el nuevo templo de la cocina canalla en Cáceres

Sabores del mundo en el nuevo templo de la cocina canalla en Cáceres