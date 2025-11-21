Un sábado con Olivia de másterchef y taller de cocina para niños La programación del segundo día de la Feria Espiga en Badajoz trae además a Fernando Bárcenas, un showcooking con María Kindelán y a la directora de la Guía Repsol

J. López-Lago Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:59

Cuando la alta gastronomía no tenía el tirón que tiene en la actualidad, en Badajoz cocinaba una persona que más que un chef era el aliado de los aficionados al buen comer. Esa persona es Fernando Bárcenas, al frente de Aldebarán y hoy profesor en la Basque Culinary Center. Bárcenas, que ha trabajado como jefe de cocina de Juan Mari Arzak, vuelve hoy sábado a su tierra y será el primer protagonista del escenario principal del sábado en la Feria Agroalimentaria Espiga. Su showcooking arrancará a las 12 horas.

A continuación cocinará en directo Eduardo Casquero, que es presidente de la Federación de Cocineros y Reposteros de Madrid. Después, a las 13.30 horas, la experta en salud y bienestar corporativo María Kindelán, muy conocida por sus consejos en redes sociales, ofrecerá una charla también en el escenario principal de Ifeba.

También hoy sábado, pero ya por la tarde, María Ritter dirigirá una charla coloquio muy interesante. Ritter es la directora de la Guía Repsol y junto a ella estarán para relatar sus experiencias chefs extremeños que han conseguido soles y soletes, que son los distintivos de calidad que otorga Repsol. Se trata de Mario Clemente, del restaurante Alberca; José M. Martínez, del restaurante Galaxia y Sofía Morais Pinto, chef y repostera en Portugal. Modera la periodista Alba Baranda.

La última actividad que tendrá lugar en el escenario principal será la entrega de los Premios Espiga Cava de Almendralejo.

Paralelamente, también este sábado por la mañana pero en el segundo escenario y a las 11 de la mañana, por lo que será la primera actividad de hoy, participará Olivia, que fue finalista de Masterchef junior y que ofrecerá y showcooking. En este mismo espacio pero a las 12.30 horas tendrá lugar la presentación del I vino espumoso D. O. Ribera del Guadiana, presentado por Marcelino Díaz.

Ya por la tarde, de nuevo los más pequeños vuelven a ser los protagonistas con un taller de cocina para niños a partir de las 17.30 horas

D. O y I. G. P.

Por otro lado, en el stand dedicado a las Denominaciones de Origen (D.O) y Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) la jornada de este sábado arrancará con un vídeo presentación sobre la Cereza del Jerte a las 11.15 horas. A continuación degustación de Jamón Dehesa de Extremadura y Ribera del Guadiana D. O. P. Después, a las 13 horas es el turno de Vaca y Ternera de Extremadura I. G. P. y Ribera del Guadiana D. O. P., y u a hora después aceites, en este caso de Villuercas-Ibores-Jara, Gata-Hurdes y Monterrubio.

A las 15 horas es el turno de Torta del Casar y Queso de Acehúche, de la Serena y de Ibores. A continuación, a las 16.30 horas habrá un monográfico sobre pimentó de la Vera. Por último, a las 17.30 horas, habrá otra degustación de los quesos extremeños citados anteriormente con un vino Ribera del Guadiana.