La rebeldía culinaria del hermano mayor de Agallas

Irene Toribio Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:15 Comenta Compartir

Ha nacido de la fusión de dos chefs extremeños con dilatada carrera culinaria y está dispuesto a revolucionar la oferta gastronómica de Mérida. Scamas es la apuesta de Antonio Falcón y Kiko Sayago, dos enamorados de la gastronomía extremeña que han logrado fusionar tradición y raíces con la vanguardia más canalla.

La hostelería emeritense se expande con esta nueva propuesta: Antonio Falcón, chef y propietario de Agallas Gastro & Food, abre con entusiasmo su segundo restaurante en el corazón de la ciudad, y lo hace acompañado de su gran amigo y socio Kiko Sayago. Situado en la calle José Ramón Mélida, Scamas llega como el «hermano mayor» de su primer proyecto, más grande y ambicioso, y promete convertirse en un espacio de cocina creativa, cercana y sorprendente, donde cada plato refleja talento, innovación y mucha personalidad.

Así es Scamas

En pleno corazón de Mérida abre sus puertas el hermano mayor de Agallas, donde cada plato es un viaje entre raíces y creatividad, donde la técnica se mezcla con el corazón y la pasión de sus fundadores, y es que Scamas es mucho más que un restaurante, es una experiencia gastronómica única, pensada para sorprender y emocionar.

La semilla de Scamas la pusieron Antonio y Kiko entre baches, carreteras y charlas eternas. Cada viaje que han compartido se ha convertido en inspiración hasta llegar a Scamas. «La idea surge en una de las múltiples salidas gastronómicas entre Kiko y yo», nos cuenta Antonio.

Su filosofía sigue la estela de Agallas: darle la vuelta a lo cotidiano. Y el nombre, Scamas, sigue esa misma mirada. Surge de su pasión por la pesca, de esos días de descanso llenos de calma y sabor, y también como guiño a su hermano menor, Agallas, con quien comparte esencia y espíritu.

En Scamas utilizan y elaboran sus productos con técnicas «poco cotidianas» de la mano de dos grandes talentos de la tierra: Kiko Sayago, reconocido cocinero extremeño, salido de la cuna de Arzac y actual subcampeón de España de cocina, y Antonio Falcón, que se define a sí mismo como «un trotamundos gastronómico». Ambos sacan todas sus agallas para ofrecer a sus clientes lo mejor de sí con una fusión inconfundible: Kiko pone la tradición y Antonio la vanguardia estilo canalla.

Pero no están solos. En total forman un equipo de seis personas en cocina y siete en sala, todos con algo en común: mucho corazón y una unión inquebrantable.

Oferta gastronómica

La propuesta gastronómica de Scamas está pensada para sorprender y compartir. Mantiene la línea que ha hecho de Agallas un referente, apostando por técnicas vanguardistas aplicadas a un producto reconocido, local y de calidad.

El menú combina snacks llamativos y platillos de máximo aprovechamiento del producto, donde cada bocado refleja la influencia de sus raíces y la personalidad de sus creadores. Entre los platos estrella destacan las vieiras a la llama, una explosión de sabor que mezcla técnica y memoria marinera, y su innovador pollo relleno, la creación con la que Kiko obtuvo el subcampeonato de España. Este último plato resume a la perfección lo que Scamas propone: una base tradicional elevada mediante la creatividad y el estilo inconfundible de Antonio.

Eso sí, el menú es itinerante e irá cambiando según la temporada y la disponibilidad de productos locales de calidad, garantizando siempre frescura y estilo propio. También hay opciones vegetarianas, flexibles y adaptables, porque la cocina de Scamas busca ser una experiencia para todos, sin perder la esencia y la originalidad que la hacen única. Además, el servicio tiene un enfoque «muy interactuado» con el cliente: la relación con el comensal no termina cuando el plato llega a la mesa; continúa en forma de conversación, explicación y cercanía.

Además, en Scamas sí admiten reservas, un detalle que marca la diferencia desde el primer momento, y es que la posibilidad de asegurarte una mesa permite disfrutar del espacio con total calma, sin prisas ni esperas, reflejando la atención cuidada y la hospitalidad con la que el restaurante recibe a cada visitante.

Ampliar CEDIDA

Un espacio donde la atmósfera la crea el alma del equipo

Aunque el diseño del local es cálido, cuidado y personal, en Scamas lo tienen claro: la atmósfera la crea el equipo, no las paredes. «Buscamos la calidez en la entrada del comensal al local; aquí todo tiene su esencia, porque nos gusta la peculiaridad y no la generalización», comentan.

El resultado es divertido, diferente, y con mucho corazón. Un proyecto que nace de la pasión y la fusión de dos mundos que buscan la excelencia. Scamas no solo abre sus puertas: abre un nuevo capítulo en la gastronomía de Mérida. Y lo hace con la promesa de seguir creciendo, explorando y sorprendiendo.

Temas

Gastronomía

Mérida