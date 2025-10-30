Un Halloween irresistible: pastelerías extremeñas donde endulzar la noche más terrorífica Cada vez más pastelerías de Extremadura se suman a la magia de Halloween, llenando escaparates y mesas de dulces originales y sabores terroríficamente deliciosos

Se acerca el fin de semana más terrorífico del año y, aunque Halloween sigue siendo para algunos una tradición importada, cada vez son más los que lo celebran como una fecha especial en su calendario. Fantasmas, esqueletos y calabazas decoran las calles de nuestra región en unos días cargados de eventos y planes con los que pasar mucho 'miedo'... y divertirse, también. Y es que esta festividad se ha convertido en un día de diversión, sobre todo, para los más pequeños de la casa, que no dudan en disfrazarse para recorrer las casas de sus vecinos en busca de chuches y chocolates para disfrutar de un 'truco o trato' a lo extremeño.

Por eso, son cada vez más las tiendas, bares, restaurantes y otros establecimientos que se suman a la celebración y decoran sus locales con la temática más espeluznante del año. ¿La guinda del pastel? Pues precisamente eso, las pastelerías: un rincón donde encontrar los dulces perfectos con los que disfrutar de unos días de 'horror' y diversión a partes iguales.

En Extremadura, casi todas las pastelerías y cafeterías incorporan opciones terroríficas en su oferta para estos días, pero algunas se atreven a ir mucho más allá, creando verdaderos escaparates de horror y diversión. Desde dulces que parecen sacados de una película de miedo hasta postres que desafían la imaginación, la región se llena de sabores que hacen que Halloween sea, sin duda, un festín para todos los sentidos.

Andrew's Bakery (Badajoz)

Andrea Cecilia Macías, al frente de Andrew's Bakery, ya lo tiene todo preparado para convertir su obrador de pastelería en un espacio terroríficamente delicioso. El espacio de Andrea es bien conocido ya por los vecinos de Valdepasillas, en Badajoz, donde su repostería artesanal desprende un olor inconfundible para todo el que pasea por Antonio Martinez Virel.

En Andrew's Bakery son especialistas en repostería americana, así que esta fecha no pueden dejarla pasar. «Halloween aquí es una fecha que se celebra de manera diferente y cada vez más entre los pequeños, y me gusta que este sea un sitio de referencia, los niños vienen con mucha ilusión», nos cuenta Andrea. Así que durante la última semana de octubre, Andrea cierra las puertas de su obrador para poner todo apunto antes del gran día.

A mediados o finales de semana, es cuando Andrew's Bakery abre sus puertas al público y sorprende a todos con su decoración y con su repostería, creada con mimo y delicadeza para ambientarla en Halloween. «Tenemos galletas de mantequilla decoradas con varios diseños, algunas con fondant que son más coloridas, otras rellenas de crema... todo muy visual, sobre todo para los niños», nos cuenta. Todo allí está inspirado en el terror: desde los zumos de colores metidos en bolsas de sangre hasta los postres. «Hacemos un postre que se llama tierra de cementerio, es de chocolate», cuenta, «cheescakes sangrientas, cuchillos... Además, este año tenemos unos cakepops con forma de cerebros, corazones y ojos», explica.

Brownies con fantasmas, hojaldres de caras terroríficas... Allí hay postres para todos los gustos, y es que Halloween es una fiesta que cada vez más conquista al público de todas las edades.

Para rematar sus días de 'terror', la noche de Halloween Andrew's Bakery celebra su propio 'truco o trato': «Preparamos una mesa, los niños pasan y se llevan sus chuches, es una de las fechas que más trabajamos aquí y es ya una costumbre venir a por dulces a Andrews el 31 de octubre», termina contanto Andrea.

Tartas para comer 'de miedo'

En Revive, en Badajoz, han creado varias tartas especiales para Halloween con una sorpresa terrorífica en su interior... ¡Están rellenas de lacasitos y mousse de chocolate! «En Revive nos encanta ser partícipes de todos los festivos del año y Halloween es uno de nuestros favoritos», cuentan desde la pastelería pacense.

En Floco no se quedan atrás y han incorporado a su oferta, de manera temporal, unos donuts rellenos de crema Lotus y decoraciones terroríficas.

Chef Alia Pastry Shop (Cáceres)

Para el equipo de Chef Alia esta semana todo se ha vuelto más oscuro y tenebroso... aunque solo metafórica y simbólicamente. La pastelería, una de las más reconocidas de Cáceres, se ambienta desde su escaparate en una atmósfera terrorífica que acoge una variedad de pasteles especiales para Halloween.

Al frente de Chef Alia Pastry Shop está Álvaro Holgado, que prepara esta semana con especial cariño. «Nosotros tematizamos toda la decoración y los pasteles, desde las clásicas tartas de queso a las que le cambiamos las pegatinas y el packaging hasta nuevos dulces», nos cuenta. «Tenemos 'black velvet' en lugar de 'red velvet', bizcochos de calabaza, una tarta a la que hemos llamado 'vampire cheesecake', porque cuando te la comes parece sangre...», añade Álvaro.

Su pastelería, en pleno casco histórico de Cáceres, concretamente en la avenida Virgen de la Montaña, se convierte estos días en el escenario de la mejor de las películas de terror. Telarañas, fantasmas, calabazas... No les falta detalle, ni bocado. Allí encontrarás buñuelos rellenos de kinder, de nata, lotus... y cupcakes decorados con 'sprinkles' de Halloween pero como novedad, han incorporado una tarta que es una tumba: «te la comes con una pala», cuenta Álvaro.

El horno Santa Gloria, en Cáceres, también ha decorado con especial mimo y esa pizca de horror su pastelería. Allí, como en muchas otras pastelerías de cada rincón de Extremadura, puedes encontrar, desde principios de esta semana, dulces terroríficos para comerte el miedo, como diríamos aquí, 'a bocaos'.

No caben todas las manos que amasan dulces en estos días, pero sí el espíritu común: el de quienes convierten Halloween en una fiesta donde el miedo sabe a azúcar y chocolate. Así, entre calabazas, fantasmas, esqueletos y ese toque de misterio, Halloween nos recuerda que hasta en la oscuridad puede haber dulzura, y que cada susto se saborea mejor con un buen bocado de diversión.

