Frutos otoñales para celebrar el 'Halloween extremeño'

Las noches son cada vez más largas, el frío ha llegado y la tradición vuelve a resonar con fuerza en este simbólico encuentro entre la vida y la muerte. Este fin de semana, el primero de noviembre, en nuestra región el recuerdo de quienes ya no están se honra junto al fuego, asando castañas, compartiendo dulces y dando la bienvenida al conocido 'Halloween extremeño', una festividad que mezcla lo ancestral con lo moderno, lo sagrado con lo festivo.

En Extremadura, el otoño tiene sabor a tradición. Aquí ni truco, ni trato: chaquetía. O chaquetilla, saquitía, calbotes, magosto... No importa el nombre, sino mantener viva esta costumbre tan arraigada en Extremadura. Un momento del año en que el inconfundible aroma a castañas asadas se mezcla con la celebración por la vida y el recuerdo de quienes nos dejaron.

«Nosotros cogíamos castañas e higos y los comíamos junto a nuestros amigos en el cementerio», recuerda una abuela extremeña con cariño. Pero la chaquetía se remonta a tiempos mucho más antiguos...

Esta tradición nació como una manera de amenizar la larga noche en vela que pasaban los monaguillos durante el Día de Todos los Santos. Mientras las campanas resonaban por los fallecidos, los jóvenes se reunían para compartir comida, historias y canciones que les ayudaban a sobrellevar el miedo y la tristeza. Con el paso del tiempo, la costumbre salió de las iglesias y se extendió más allá de los templos y los cementerios.

Poco a poco se extendió entre el resto de los niños, que empezaron a recorrer las calles del pueblo pidiendo productos típicos de la temporada, como castañas, nueces, higos, granadas o membrillos, para poder luego disfrutar de una comida en el campo o frente a la lumbre.

La chaquetía es sinónimo de tradición. Un latido antiguo que resuena en las voces de nuestros abuelos junto al fuego. Es familia, es memoria y recuerdo por los que ya no están, y celebración por los que quedan, endulzándonos la muerte para seguir celebrando la vida.

Castañas

Castañas

-Elevado contenido en fibra -Fuente de potasio -Huesos fuertes gracias al fósforo -Ácido fólico y vitaminas del grupo B -Saciantes con bajo aporte calórico Temporada Octubre-diciembre Castañas asadas -Lo primero es hacer un corte a las castañas. Puede hacerse a la mitad o en cruz (sin llegar a cortarlas en dos). Es importante realizar el mismo corte para que se hagan todas a la vez. Para cocinarlas, podemos utilizar una sartén, una cazuela o un perol; y una tapadera. -Empezamos calentando las castañas a fuego medio-bajo con la tapadera puesta durante diez minutos. Removemos de vez en cuando sin destapar para que no pierdan temperatura. Notaremos gotitas de agua en la tapadera debido al agua contienen las castañas. -Destapamos y seguimos cocinando sin tapa. Echaremos un puñado de sal y subimos la temperatura casi al máximo. En unos minutos empezarán a sonar cómo se van haciendo. Removemos hasta que la cáscara se vaya oscureciendo. -Cuando empecemos a ver el característico quemado en partes de las cáscaras, subimos de nuevo la temperatura, al máximo, unos minutos. Para emplatar las colocamos en papel de periódico y las envolvemos hasta que se templen.

Nueces e higos

Nueces e higos

-Contribuyen a la salud cardiovascular -Ricas en ácidos grasos omega-3 y antioxidantes -Aportan calcio y magnesio -Combaten la inflamación -Sensación de saciedad prolongada Temporada Septiembre-octubre -Elevado contenido en fibra -Ricos en vitaminas B6 para mantener saludable el sistema nervioso e inmunitario -Antioxidante -Contienen potasio y calcio Temporada Agosto- septiembre En algunas ocasiones se alarga a octubre Casamientos -Partimos el higo a la mitad y colocamos una nuez dentro. -Volvemos a cerrar el higo y ¡a comer!

Manzanas

Manzanas

-Aportan fibra -Benefician la salud cardiovascular -Controlan el apetito y favorece el control de azúcar en sangre -Mejora la salud cerebral -Beneficiosas para los dientes Temporada Agosto-octubre Según la variedad de manzana Manzanas asadas -Limpiamos las manzanas y les quitamos el corazón. Damos un corte longitudinal en el tercio superior y espolvoreamos al gusto con canela. - Las colocamos en una fuente para horno y asamos 30 minutos a 180 ºC. - Añadimos nueces picadas por encima y servimos.

Membrillo

Membrillo

-Efecto astringente -Rico en pecticinas, ayuda a regular el colesterol -Ayuda a eliminar el ácido úrico -Es adecuado para personas con tendencia a la hipertensión arterial y retención de líquidos Temporada Agosto- septiembre En ocasiones puede anticiparse a julio o llegar a octubre Dulce de membrillo -Pelamos los membrillos y limpiamos bien las pepitas del corazón. Cortar en trozos pequeños. -Agregamos el membrillo en una olla junto al zumo de limón. Cocinar a fuego muy suave (en vitrocerámica 2 de 9) durante unas 3-4 horas, removiendo de vez en cuando para que no se queme, hasta que quede blando y tostado. -Incorporamos el azúcar, mezclamos y dejamos cocinar de 1 a 2 horas a fuego lento. Remover unos 15 minutos antes de apartar del fuego. Batimos el dulce de membrillo hasta que no queden grumos. -Pasamos a un recipiente desmontable o de silicona y reposar de un día para otro antes de cortar y servir.

Mientras que para algunos este final de octubre es sinónimo de disfraces y terror, en Extremadura se celebra To santoh, un día de orgullo regional cargado de tradición y raíces donde los frutos otoñales se convierten en los auténticos protagonistas. Por eso, todavía hoy, cada 1 de noviembre, familias y grupos de amigos siguen reuniéndose y aprovechan el día para salir al campo, recoger los frutos de la temporada y compartir una comida al aire libre.

Es, para muchos, una forma de dar la bienvenida al frío y de mantener encendida la memoria de una costumbre que ha pasado de generación en generación. Y así, entre recuerdos, brasas y canciones antiguas, rendimos homenaje a los verdaderos tesoros del otoño: los frutos que la tierra regala tras el esfuerzo de la cosecha. Castañas, higos, nueces y membrillos llenan las mesas y los cestos, recordándonos que cada estación tiene un sabor y aroma únicos.

Cada receta es un puente entre generaciones que evoca hogar, infancia y tradición; son la esencia misma de la chaquetía. Una forma de mantener viva la memoria del campo y de quienes lo trabajaron. Porque celebrar el otoño en Extremadura es, sobre todo, saborear la herencia de la tierra.