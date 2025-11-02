Uvas y batatas asadas
Receta sencilla y otoñal para sorprender
California Table Grape Commission
Domingo, 2 de noviembre 2025, 17:44
Esta receta de uvas y batatas asadas combina sabores dulces y salados en un plato sencillo pero sorprendente. Las batatas y las jugosas uvas californianas se caramelizan con cebolla roja y un glaseado balsámico con un toque ácido, y se coronan con albahaca fresca para crear una cálida mezcla de colores y sabores dulces y salados. El resultado es una opción sencilla para una noche tranquila o un acompañamiento que gustará a todos.
Esta es una receta vegana, vegetariana, sin gluten, sin lácteos y rica en grasas saludables.
-
Tiempo de preparación
5 minutos
-
Tiempo de cocción
30 minutos
-
Tiempo total
35 minutos
-
Comensales
6
-
Calorías
170
Categorías
Guarniciones
Vegana
Ingredientes
-
3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
-
3 cucharadas de vinagre balsámico
-
3/4 de cucharadita de sal marina
-
3 tazas de uvas de California
-
450 g de batatas naranjas, peladas y cortadas en rodajas de 6 mm de grosor
-
3/4 de taza de cebolla finamente picada
-
Pimienta negra recién molida al gusto
-
Albahaca fresca picada
Preparación
-
Precalienta el horno a 220 °C. En un bol grande, mezcla el aceite, el vinagre, la sal, las uvas, las batatas y la cebolla, revolviendo bien para que se impregnen.
-
Coloca la mezcla en una bandeja para hornear grande, extendiéndola en una sola capa. Hornea durante 30 minutos o hasta que las batatas estén tiernas, revolviendo a la mitad de la cocción. Espolvorea con albahaca fresca y pimienta recién molida y sirve.