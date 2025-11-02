HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este domingo, 2 de noviembre, en Extremadura?
Guarnición con uvas asadas California Table Grape
La receta de HOY

Uvas y batatas asadas

Receta sencilla y otoñal para sorprender

California Table Grape Commission

Domingo, 2 de noviembre 2025, 17:44

Comenta

Esta receta de uvas y batatas asadas combina sabores dulces y salados en un plato sencillo pero sorprendente. Las batatas y las jugosas uvas californianas se caramelizan con cebolla roja y un glaseado balsámico con un toque ácido, y se coronan con albahaca fresca para crear una cálida mezcla de colores y sabores dulces y salados. El resultado es una opción sencilla para una noche tranquila o un acompañamiento que gustará a todos.

Esta es una receta vegana, vegetariana, sin gluten, sin lácteos y rica en grasas saludables.

  • Tiempo de preparación

    5 minutos

  • Tiempo de cocción

    30 minutos

  • Tiempo total

    35 minutos

  • Comensales

    6

  • Calorías

    170

Categorías

Guarniciones

Vegana

Ingredientes

  • 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

  • 3 cucharadas de vinagre balsámico

  • 3/4 de cucharadita de sal marina

  • 3 tazas de uvas de California

  • 450 g de batatas naranjas, peladas y cortadas en rodajas de 6 mm de grosor

  • 3/4 de taza de cebolla finamente picada

  • Pimienta negra recién molida al gusto

  • Albahaca fresca picada

Preparación

  • Precalienta el horno a 220 °C. En un bol grande, mezcla el aceite, el vinagre, la sal, las uvas, las batatas y la cebolla, revolviendo bien para que se impregnen.

  • Coloca la mezcla en una bandeja para hornear grande, extendiéndola en una sola capa. Hornea durante 30 minutos o hasta que las batatas estén tiernas, revolviendo a la mitad de la cocción. Espolvorea con albahaca fresca y pimienta recién molida y sirve.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos por secuestrar a un bebé en un bar de Navalmoral cuando la madre se ausentó
  2. 2 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  3. 3 Trasladadas al hospital tres personas tras un choque frontal entre dos coches entre Mérida y Esparragalejo
  4. 4

    Los analistas creen que María Guardiola ha activado el botón electoral con todo a favor
  5. 5 Momentos duros para la extremeña Berta Collado: agradece la labor del personal sanitario extremeño tras perder a su madre
  6. 6

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  7. 7 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  8. 8 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  9. 9 Detenido por herir con un vaso de cristal a un hombre en un pub de Badajoz
  10. 10

    Un fallo en la corrección obliga a rectificar la lista de aprobados en el examen a policía local

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Uvas y batatas asadas

Uvas y batatas asadas