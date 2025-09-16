Tres recetas de huevos benedictinos con sello internacional

Estoy hecho un cocinillas Martes, 16 de septiembre 2025, 16:07 Comenta Compartir

La cocina internacional ofrece una variedad de sabores que transforman los platos clásicos en experiencias únicas. Entre ellos, los huevos benedictinos se han convertido en una receta versátil, reinterpretada en distintas culturas. Esta preparación, originalmente neoyorquina, se reinventa a través de ingredientes, salsas y acompañamientos locales que expresan la identidad gastronómica de cada región.

En esta selección se exploran tres versiones distintas de huevos benedictinos inspiradas en México, Japón y Francia. Cada una resalta sabores emblemáticos del país, adaptando la receta sin perder la esencia del plato base: huevos escalfados sobre pan, coronados con una salsa distintiva.

México: mole poblano y tradición ancestral

En esta versión, se sustituye la salsa holandesa por mole poblano con cacao, un aderezo profundo y especiado que ha marcado la historia culinaria del país. El pan tradicional se reemplaza por pan de elote ligeramente tostado, que aporta un matiz dulce. Encima se colocan lonchas de pechuga de pavo, aportando un sabor suave que equilibra el carácter del mole. El huevo escalfado se coloca con cuidado y se cubre con una generosa capa de la salsa caliente. Como toque final, se espolvorea ajonjolí y se acompaña con rodajas finas de plátano macho frito.

Japón: huevos benedictinos con miso y pak choi

Al adaptar los huevos benedictinos al estilo japonés, se busca preservar la armonía entre sabor, textura y presentación. En esta interpretación, el pan se sustituye por un bollo al vapor estilo bao, suave y ligeramente dulce, que sirve de base ideal para los demás ingredientes.

Sobre el bao, se coloca una capa de espinacas salteadas con aceite de sésamo y ajo, seguida de tiras de panceta cocida a baja temperatura. El huevo escalfado se coloca con precisión y se cubre con una salsa holandesa reinterpretada con pasta de miso blanco, que añade un sabor umami inconfundible. El plato se decora con cebollino fresco y semillas de sésamo tostado.

Francia: elegancia con foie y salsa bearnesa

La versión francesa de los huevos benedictinos destaca por su refinamiento y uso de ingredientes icónicos de la gastronomía gala. El pan elegido es un brioche ligeramente tostado, cuya textura aireada contrasta con la untuosidad del resto del plato.

Encima se coloca un medallón de foie gras previamente sellado, seguido de un huevo escalfado en su punto justo. La salsa que corona esta versión no es la holandesa tradicional, sino una salsa bearnesa, preparada con mantequilla clarificada, yemas de huevo, estragón y vino blanco, lo que aporta un carácter más herbáceo y delicado.

