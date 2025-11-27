Tortitas de queso sin lactosa
Una receta rápida, fácil y perfecta para desayunos o cenas ligeras
Kaiku sin lactosa
Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:08
Estas tortitas de queso sin lactosa con jamón york y huevo son una opción deliciosa, rápida y muy versátil para cualquier momento del día. El resultado son unas tortitas suaves y cremosas, perfectas para quienes buscan una receta ligera sin renunciar al queso. Y lo más importante, sentarán bien a todos.
Listas en pocos minutos, son ideales para desayunos salados, almuerzos exprés o cenas saludables, y pueden adaptarse fácilmente añadiendo más proteína, verduras o hierbas aromáticas. Una receta sencilla y resultona que funciona siempre.
-
Tiempo de preparación
5 minutos
-
Tiempo de cocción
5 minutos
-
Tiempo total
10 minutos
-
Comensales
1
Categorías
Sin lactosa
Ingredientes
-
Queso rallado sin lactosa
-
Un huevo
-
Canónigos o un brote verde de tu elección
-
Jamón york
Preparación
-
Cubrimos la base de la sartén con abundadnte queso y esperamos a que esté casi fundido.
-
Ponemos el heuvo encima y tapandolo con una tapa esperemos a que esté bien cocinado.
-
Retiramos del fuego y cubrimos con jamón york, canónigos y más queso.
-
Doblamos la tortita por la mitad y ¡listas para comer!