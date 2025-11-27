HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Tortitas de huevo y queso Kaiku
La receta de HOY

Tortitas de queso sin lactosa

Una receta rápida, fácil y perfecta para desayunos o cenas ligeras

Kaiku sin lactosa

Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:08

Comenta

Estas tortitas de queso sin lactosa con jamón york y huevo son una opción deliciosa, rápida y muy versátil para cualquier momento del día. El resultado son unas tortitas suaves y cremosas, perfectas para quienes buscan una receta ligera sin renunciar al queso. Y lo más importante, sentarán bien a todos.

Listas en pocos minutos, son ideales para desayunos salados, almuerzos exprés o cenas saludables, y pueden adaptarse fácilmente añadiendo más proteína, verduras o hierbas aromáticas. Una receta sencilla y resultona que funciona siempre.

  • Tiempo de preparación

    5 minutos

  • Tiempo de cocción

    5 minutos

  • Tiempo total

    10 minutos

  • Comensales

    1

Categorías

Sin lactosa

Ingredientes

  • Queso rallado sin lactosa

  • Un huevo

  • Canónigos o un brote verde de tu elección

  • Jamón york

Preparación

  • Cubrimos la base de la sartén con abundadnte queso y esperamos a que esté casi fundido.

  • Ponemos el heuvo encima y tapandolo con una tapa esperemos a que esté bien cocinado.

  • Retiramos del fuego y cubrimos con jamón york, canónigos y más queso.

  • Doblamos la tortita por la mitad y ¡listas para comer!

