Tortilla de patatas con bacon y queso
Paso a paso para que quede espectacular
Gloria Jover
Domingo, 23 de noviembre 2025, 17:02
La tortilla de patatas con bacon y queso es una versión irresistible de la receta tradicional española. Jugosa, llena de sabor y con el toque especial del bacon, es una opción perfecta para una comida sencilla, una cena rápida o incluso para servir en tapas.
Combinando patatas tiernas, huevo, bacon y queso fundido, se obtiene una tortilla cremosa y contundente que gusta a todos. Ideal para quienes buscan una receta fácil, económica y con un plus de sabor.
-
Tiempo de preparación
10 minutos
-
Tiempo de cocción
20 minutos
-
Tiempo total
30 minutos
-
Comensales
4
-
Calorías
464
Categorías
Tradicional
Ingredientes
-
5 patatas no demasiado grandes
-
6 huevos
-
Cebolla
-
Aceite de oliva
-
Bacon en tacos
-
Queso rallado
-
Sal y pimienta
Preparación
-
Picamos las patatas y las cebollas y pochamos en aceite. Una vez que esté, añadimos los taquitos de bacon y dejamos que se frían con la patata y la cebolla.
-
Escurrimos y pasamos a un bol. A ese bol le añadimos la mezcla de los huevos y el queso rallado. El tipo que más te guste o que tengas a mano.
-
Mezclamos todo y le echas sal y bien de pimienta.
-
Cuajamos la tortilla al gusto. A mí me gusta que si le clavo el cuchillo me saque un poco de líquido, poco cuajada.