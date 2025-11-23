HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Tortilla de patatas casera, jugosa y rápida
Tortilla de patatas con bacon y queso

Paso a paso para que quede espectacular

Gloria Jover

Domingo, 23 de noviembre 2025, 17:02

Comenta

La tortilla de patatas con bacon y queso es una versión irresistible de la receta tradicional española. Jugosa, llena de sabor y con el toque especial del bacon, es una opción perfecta para una comida sencilla, una cena rápida o incluso para servir en tapas.

Combinando patatas tiernas, huevo, bacon y queso fundido, se obtiene una tortilla cremosa y contundente que gusta a todos. Ideal para quienes buscan una receta fácil, económica y con un plus de sabor.

    10 minutos

    20 minutos

    30 minutos

    4

    464

Tradicional

  • 5 patatas no demasiado grandes

  • 6 huevos

  • Cebolla

  • Aceite de oliva

  • Bacon en tacos

  • Queso rallado

  • Sal y pimienta

  • Picamos las patatas y las cebollas y pochamos en aceite. Una vez que esté, añadimos los taquitos de bacon y dejamos que se frían con la patata y la cebolla.

  • Escurrimos y pasamos a un bol. A ese bol le añadimos la mezcla de los huevos y el queso rallado. El tipo que más te guste o que tengas a mano.

  • Mezclamos todo y le echas sal y bien de pimienta.

  • Cuajamos la tortilla al gusto. A mí me gusta que si le clavo el cuchillo me saque un poco de líquido, poco cuajada.

