Torrijas de vino moscatel

Loli Domínguez (La Cocina de Loli Domínguez) Jueves, 23 de marzo 2023, 18:42

Las torrijas son un dulce típico de la Semana Santa, pero que se pueden hacer en cualquier momento del año, porque están deliciosas. Las puedes hacer con leche, miel, vino o azúcar. Estas torrijas que os propongo se preparan en un momento, así que no hay excusa para no hacerlas. Yo en este caso las he hecho con vino moscatel, pero podéis utilizar cualquier vino dulce.

Categorías Dulces de Semana Santa Ingredientes Pan duro

300 ml Vino dulce de uva moscatel

125 ml Agua

150 g Azúcar

1 Rama de canela

Abundante aceite para freír (puede ser de oliva o semillas)

Al gusto azúcar y canela en polvo para rebozar las torrijas cuando estén hechas Preparación Cortamos el pan en rebanadas de unos 3 centímetros de grosor y los colocamos en un recipiente plano y amplio.

Preparamos el almíbar: ponemos en un cazo el agua, el vino, el azúcar y la rama de canela, cuando comience a hervir dejamos cocer a fuego medio unos 10 minutos, retiramos del fuego el cazo y dejamos enfriar unos 10 minutos. Regamos muy bien con el almíbar las rebanadas de pan, dándoles la vuelta para que se empapen por todas partes, dejamos a remojo unos minutos.

Ponemos abundante aceite en una sartén y cuando esté caliente iremos añadiendo las torrijas, pero antes de añadirlas a la sartén las apretamos un poco para retirarle un poco de almíbar. Freímos hasta que estén bien doradas por las dos caras, con mucho cuidado porque están muy blanditas cuando están tan calientes. Las dejamos escurrir sobre una rejilla. Todavía calientes, las rebozamos en la mezcla de azúcar y canela, esperamos a que estén frías y a disfrutar.

Recetas de postres