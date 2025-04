Tiritas de pechuga a la mostaza miel

Echo sal y pimienta negra a las pechugas, que he cortado en tiras.

Pongo en un bol la miel y la mostaza y mezclo bien. Esta mezcla se la añado a la carne y remuevo un poco. Ya estaría listo. Yo he hecho patatas fritas de acompañamiento y para servir las tiritas, he tostado un poco de sésamo y se lo he puesto por encima.