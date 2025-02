Montse Morote (Cocinando con Montse) Lunes, 17 de abril 2023, 17:49 Comenta Compartir

Están muy de moda las freidoras de aire, se cocina rápido, es muy limpio y no se utiliza aceite y lo mejor es que queda casi todo muy bueno. Esta receta, con el pollo rebozado con una costra crujiente lleno de sabor, es una delicia. Está claro que los alimentos cocinados fritos están muy buenos, con mucho sabor y jugosos. Yo soy fan de los rebozados, pero os digo que las tiras de pollo en freidora de aire salen estupendas. Este plato de tiras de pollo es uno de los platos preferidos de los niños y no tan niños. Así que os animo a que los probéis. Se hacen en poco tiempo, sobre todo si no los marináis, aunque la marinada le da mucho más sabor. Puedes poner las tiras a marinar con las especias que más te gusten. La marinada la puedes tener un par de días con el pollo en la nevera, así cogerá más sabor. Para rebozar las tiras puedes utilizar pan rallado o copos de maíz, que ya venden para rebozar.Puedes utilizar cualquier parte del pollo que te guste.

Añade unas gotas de aceite en spray sobre el pollo para que quede más crujiente. Si utilizas un bote en spray para rellenarlo tú de aceite y te sale en chorro, para que te salga pulverizando todo el pollo, añade una cucharadita de agua en el aceite, agita y ya puedes pulverizar. El aceite saldrá mejor.

1 huevo

50 ml. de leche

50 gr. de harina normal o harina de maíz

1 cucharada de especias Harissa (o tus preferidas)

Pimienta

Sal

Copos de maíz o pan rallado para rebozar

Aceite de oliva Preparación Limpia primero el pollo de grasa y si tiene algún huesillo. Corta las pechugas en tiras.

En un bol añade el huevo, la leche, las especias Harissa, un poco de sal, bate y mezcla muy bien. Incorpora la harina y mezcla. Salpimenta las tiras de pollo y las añades a la mezcla. Deja reposar al menos una hora.

Pon en un plato los copos de maíz y pon la freidora a precalentar a 200ºC unos 3-4 minutos. Pasa las tiras de pollo por los copos de maíz. Ayúdate de las manos para que se queden bien pegados. Abre las freidora, pon una hoja de papel especial para la freidora y pon encima las tiras de pollo. Rocía con un poco de aceite en spray, cierra y pon el horno de aire en modo donde salga el pollo, a 200ºC.

Pasado unos 5 minutos abre la freidora y da la vuelta a las tiras, cierra y deja otros 5 minutos. Si salen las tiras doradas estarán listas, si no. las dejas unos minutos más. En unos 10 minutos tenemos las tiras listas. El tiempo puede variar según la temperatura y la freidora de aire, por eso es mejor abrir y mirar cómo están.

Una vez que están las tiras de pollo listas, las pasamos a una fuente y servimos con alguna salsa. Yo preparé una salsa con mayonesa, le añadí un poco de yogur, mezclé y añadí un poco de salsa picante. Mezclé todo y listo.