Receta de tartar de atún en tomate rama y ensalada americana

Me encantan los tomates. Hay muchas recetas con este estupendo producto. Esta que os propongo es ideal para una cena o como entrante para una comida de amigos. El atún fresco, espectacular... Yo os doy cantidades aproximadas, dependerá del tamaño de los tomates. Utilizo flores comestibles porque me encantan y quedan estupendas en el emplatado, pero son opcionales, así como la hoja de acelga mini que he puesto de base a los tomates.

Categorías Ingredientes Tomate de rama 1 kg

Atún fresco 300 gr

Soja 100 ml

Jengibre

Aguacate 1

Flores comestibles

Albahaca mini

Hoja de acelga mini una por tomate

Comino

Cilantro

Sal

PARA LA ENSALADA AMERICANA: Col blanca 250 gr, Zanahoria 100 gr. Manzana 100 gr, Mahonesa 250 gr, Mostaza 1 cucharadita Preparación 1 Elaboramos la ensalada americana Todos los ingredientes los cortaremos finamente en juliana. Mezclar la mahonesa con la mostaza. Mezclarlo todo. 2 Elaboramos los tomates Cortar el atún, en cubitos, añadir jenjibre rallado y la soja. Dejar en reposo un par de horas. 3 Poner una olla al fuego, añadir los tomates, le haremos una cruz por la parte de abajo con el cuchillo. 4 Meter dentro del agua caliente y dejar uno o dos minutos. 5 Tenemos preparado un baño con hielo, sacamos los tomate y ahora podemos pelarlos con facilidad. Después, los vaciamos. 6 Pelar y con un tenedor chafar el aguacate, añadir sal, comino y cilantro. 7 Rellenar los tomates vacíos y pelados con una cucharadita de aguacate y de atún. 8 Terminar de rellenar con la ensalada americana, las flores y la albahaca.