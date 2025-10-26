Tarta de queso y pistacho en freidora de aire
El postre ideal para cualquier momento que es una verdadera delicia
Cocinando con Montse
Domingo, 26 de octubre 2025, 16:12
Suave, cremosa y con un toque irresistible de frutos secos. Esta tarta de queso y pistachos en freidora de aire es la combinación perfecta entre lo tradicional y lo moderno: el sabor intenso del pistacho con la comodidad de una cocción rápida y sin horno. Ideal para sorprender con un postre elegante, fácil y lleno de textura.
Para preparar la tarta en freidora de aire, hay que tener cuidado no se queme por arriba, a mitad de la cocción abre y si ves que se dora, cubre la tarta con papel de aluminio. El tiempo dependerá de el molde, la freidora y como te guste el punto de la tarta. Yo puse un molde de 18 cm. y tuve la tarta 35 minutos. Me quedó cremosa sobre todo por el centro. Estas tartas quedan mucho mejor de un día para otro.
Tiempo de preparación
10 minutos
Tiempo de cocción
30 minutos
Tiempo total
40 minutos
Comensales
2
Categorías
Postres
Ingredientes
300 queso crema
1 bote de leche condensada pequeño 370 gr.
3 huevos
40 gr. de harina de maíz (Maizena)
80 gr. de crema de pistachos
Pistachos
Preparación
Lo primero prepara un molde de 18cm con papel de horno un poco húmedo para manejarlo mejor
En un bol pon todos los ingredientes menos los pistachos. Bate hasta integrar bien todos los ingredientes.
Incorpora la mezcla en el molde.
Introduce el molde en la freidora de aire a 170ºC unos 30-40 minutos. Pincha en el centro de la tarta, si sale seco o un poquito húmedo, ya estará lista.
Deja templar la tarta de queso y pistacho en freidora de aire, guárdala en la nevera unas horas o de un día para otro.
Pica unos pistachos y cubre la tarta con ellos.