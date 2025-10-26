HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Receta de tarta de queso en freidora de aire Montse
Tarta de queso y pistacho en freidora de aire

El postre ideal para cualquier momento que es una verdadera delicia

Domingo, 26 de octubre 2025, 16:12

Comenta

Suave, cremosa y con un toque irresistible de frutos secos. Esta tarta de queso y pistachos en freidora de aire es la combinación perfecta entre lo tradicional y lo moderno: el sabor intenso del pistacho con la comodidad de una cocción rápida y sin horno. Ideal para sorprender con un postre elegante, fácil y lleno de textura.

Para preparar la tarta en freidora de aire, hay que tener cuidado no se queme por arriba, a mitad de la cocción abre y si ves que se dora, cubre la tarta con papel de aluminio. El tiempo dependerá de el molde, la freidora y como te guste el punto de la tarta. Yo puse un molde de 18 cm. y tuve la tarta 35 minutos. Me quedó cremosa sobre todo por el centro. Estas tartas quedan mucho mejor de un día para otro.

  • Tiempo de preparación

    10 minutos

  • Tiempo de cocción

    30 minutos

  • Tiempo total

    40 minutos

  • Comensales

    2

Ingredientes

  • 300 queso crema

  • 1 bote de leche condensada pequeño 370 gr.

  • 3 huevos

  • 40 gr. de harina de maíz (Maizena)

  • 80 gr. de crema de pistachos

  • Pistachos

  • Lo primero prepara un molde de 18cm con papel de horno un poco húmedo para manejarlo mejor

  • En un bol pon todos los ingredientes menos los pistachos. Bate hasta integrar bien todos los ingredientes.

  • Incorpora la mezcla en el molde.

  • Introduce el molde en la freidora de aire a 170ºC unos 30-40 minutos. Pincha en el centro de la tarta, si sale seco o un poquito húmedo, ya estará lista.

  • Deja templar la tarta de queso y pistacho en freidora de aire, guárdala en la nevera unas horas o de un día para otro.

  • Pica unos pistachos y cubre la tarta con ellos.

Te puede interesar

