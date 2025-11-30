Tarta de queso y limón fácil y cremosa

La receta de HOYTarta de queso y limón fácil y cremosa
Receta paso a paso: postre bonito, rico y sencillo
Corazón de caramelo
Domingo, 30 de noviembre 2025, 17:16
Siempre digo que las tartas de queso son mi debilidad, pero esta tarta de queso y limón se ha convertido en mi favorita en mucho tiempo. Tiene todo lo que me gusta en una buena cheesecake: es cremosa, ligera, con el punto justo de limón y ese equilibrio perfecto entre frescura y suavidad. Además, la puedes decorar un poco y dejarla preciosa sin complicarte nada, que para mí es clave cuando quiero un postre rico y bonito y a la vez sencillo.
Lo curioso es que no iba buscando «la mejor tarta de queso y limón del mundo», pero al probarla pensé precisamente eso: hacía muchísimo que no disfrutaba una cheesecake así de increíble. Ese toque cítrico tan natural, la textura tan increíblemente esponjosa y esa cremosidad que no empalaga en absoluto… es de esas tartas que te hacen cerrar los ojos en el primer bocado.
-
Tiempo de preparación
25 minutos
-
Tiempo de cocción
75 minutos
-
Tiempo total
1 hora y 40 minutos
-
Comensales
8
Categorías
Postres
Ingredientes
-
Para la base:
-
30 g de mantequilla sin sal, fundida
-
2 cucharadas de azúcar
-
8 galletas de harina Graham (140 g) picadas finas (1 taza)
-
Para el relleno:
-
900 g de queso crema, a temperatura ambiente
-
280 g de azúcar
-
Una pizca de sal
-
1 cucharadita de extracto de vainilla
-
4 huevos grandes, a temperatura ambiente
-
240 g de lemon curd (receta abajo por si se prefiere casero)
Preparación
-
Precalienta el horno a 180 ºC y forra un molde desmontable de 23 cm con un círculo de papel de horno.
-
Mezcla las galletas trituradas con la mantequilla fundida y el azúcar; presiona la mezcla en la base del molde y hornea durante 10 minutos. Traslada el molde a una rejilla y deja que se enfríe por completo.
-
Reduce la temperatura del horno a 170 ºC. Envuelve el exterior del molde con una doble capa de papel de aluminio para evitar que entre agua durante el baño maría. Pon agua a hervir en un cazo.
-
Bate el queso crema con una batidora eléctrica a velocidad media hasta que esté esponjoso y suave, unos 3 minutos.
-
Reduce la velocidad y ve añadiendo el azúcar de forma lenta y regular, batiendo hasta integrar.
-
Añade la sal y el extracto de vainilla y mezcla bien.
-
Incorpora los huevos de uno en uno, batiendo bien tras cada adición, pero solo hasta unirlos, sin mezclar en exceso.
-
Vierte el relleno sobre la base ya fría y reparte pequeñas cucharadas de lemon curd sobre la superficie del relleno.
-
Coloca el molde dentro de una fuente grande y baja. Añade con cuidado agua hirviendo hasta alcanzar la mitad de la altura del molde. Hornea hasta que el centro esté ligeramente tembloroso, unos 75 minutos.
-
Traslada el molde a una rejilla enfriadora, retira el papel de aluminio y deja enfriar por completo. Refrigera sin tapar al menos 12 horas. Pasa un cuchillo por el borde del molde antes de desmoldar.
Cómo hacer lemon curd (rápido y casero)
-
Tiempo de preparación
-
-
Tiempo de cocción
-
-
Tiempo total
-
-
Comensales
-
-
Calorías
-
Categorías
Postres
Ingredientes
-
2 huevos
-
100 g de azúcar
-
80 ml de zumo de limón
-
Ralladura de 1 limón
-
50 g de mantequilla
Preparación
-
Mezcla huevos, azúcar, zumo y ralladura en un cazo.
-
Cocina a fuego medio-bajo sin dejar de remover hasta que espese.
-
Retira del fuego, añade la mantequilla y remueve.
-
Cuela y deja enfriar.