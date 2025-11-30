Tarta de queso y limón fácil y cremosa

HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Domingo, 30 de noviembre 2025, 17:16

Siempre digo que las tartas de queso son mi debilidad, pero esta tarta de queso y limón se ha convertido en mi favorita en mucho tiempo. Tiene todo lo que me gusta en una buena cheesecake: es cremosa, ligera, con el punto justo de limón y ese equilibrio perfecto entre frescura y suavidad. Además, la puedes decorar un poco y dejarla preciosa sin complicarte nada, que para mí es clave cuando quiero un postre rico y bonito y a la vez sencillo.

Lo curioso es que no iba buscando «la mejor tarta de queso y limón del mundo», pero al probarla pensé precisamente eso: hacía muchísimo que no disfrutaba una cheesecake así de increíble. Ese toque cítrico tan natural, la textura tan increíblemente esponjosa y esa cremosidad que no empalaga en absoluto… es de esas tartas que te hacen cerrar los ojos en el primer bocado.

  • Tiempo de preparación

    25 minutos

  • Tiempo de cocción

    75 minutos

  • Tiempo total

    1 hora y 40 minutos

  • Comensales

    8

Postres

Ingredientes

  • Para la base:

  • 30 g de mantequilla sin sal, fundida

  • 2 cucharadas de azúcar

  • 8 galletas de harina Graham (140 g) picadas finas (1 taza)

  • Para el relleno:

  • 900 g de queso crema, a temperatura ambiente

  • 280 g de azúcar

  • Una pizca de sal

  • 1 cucharadita de extracto de vainilla

  • 4 huevos grandes, a temperatura ambiente

  • 240 g de lemon curd (receta abajo por si se prefiere casero)

Preparación

  • Precalienta el horno a 180 ºC y forra un molde desmontable de 23 cm con un círculo de papel de horno.

  • Mezcla las galletas trituradas con la mantequilla fundida y el azúcar; presiona la mezcla en la base del molde y hornea durante 10 minutos. Traslada el molde a una rejilla y deja que se enfríe por completo.

  • Reduce la temperatura del horno a 170 ºC. Envuelve el exterior del molde con una doble capa de papel de aluminio para evitar que entre agua durante el baño maría. Pon agua a hervir en un cazo.

  • Bate el queso crema con una batidora eléctrica a velocidad media hasta que esté esponjoso y suave, unos 3 minutos.

  • Reduce la velocidad y ve añadiendo el azúcar de forma lenta y regular, batiendo hasta integrar.

  • Añade la sal y el extracto de vainilla y mezcla bien.

  • Incorpora los huevos de uno en uno, batiendo bien tras cada adición, pero solo hasta unirlos, sin mezclar en exceso.

  • Vierte el relleno sobre la base ya fría y reparte pequeñas cucharadas de lemon curd sobre la superficie del relleno.

  • Coloca el molde dentro de una fuente grande y baja. Añade con cuidado agua hirviendo hasta alcanzar la mitad de la altura del molde. Hornea hasta que el centro esté ligeramente tembloroso, unos 75 minutos.

  • Traslada el molde a una rejilla enfriadora, retira el papel de aluminio y deja enfriar por completo. Refrigera sin tapar al menos 12 horas. Pasa un cuchillo por el borde del molde antes de desmoldar.

Cómo hacer lemon curd (rápido y casero)

  • Tiempo de preparación

    -

  • Tiempo de cocción

    -

  • Tiempo total

    -

  • Comensales

    -

  • Calorías

    -

Postres

Ingredientes

  • 2 huevos

  • 100 g de azúcar

  • 80 ml de zumo de limón

  • Ralladura de 1 limón

  • 50 g de mantequilla

Preparación

  • Mezcla huevos, azúcar, zumo y ralladura en un cazo.

  • Cocina a fuego medio-bajo sin dejar de remover hasta que espese.

  • Retira del fuego, añade la mantequilla y remueve.

  • Cuela y deja enfriar.

