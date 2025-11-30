Tarta de queso y limón fácil y cremosa

Corazón de caramelo Domingo, 30 de noviembre 2025, 17:16 Comenta Compartir

Siempre digo que las tartas de queso son mi debilidad, pero esta tarta de queso y limón se ha convertido en mi favorita en mucho tiempo. Tiene todo lo que me gusta en una buena cheesecake: es cremosa, ligera, con el punto justo de limón y ese equilibrio perfecto entre frescura y suavidad. Además, la puedes decorar un poco y dejarla preciosa sin complicarte nada, que para mí es clave cuando quiero un postre rico y bonito y a la vez sencillo.

Lo curioso es que no iba buscando «la mejor tarta de queso y limón del mundo», pero al probarla pensé precisamente eso: hacía muchísimo que no disfrutaba una cheesecake así de increíble. Ese toque cítrico tan natural, la textura tan increíblemente esponjosa y esa cremosidad que no empalaga en absoluto… es de esas tartas que te hacen cerrar los ojos en el primer bocado.

Tiempo de preparación 25 minutos

Tiempo de cocción 75 minutos

Tiempo total 1 hora y 40 minutos

Comensales 8 Categorías Postres Ingredientes Para la base:

30 g de mantequilla sin sal, fundida

2 cucharadas de azúcar

8 galletas de harina Graham (140 g) picadas finas (1 taza)

Para el relleno:

900 g de queso crema, a temperatura ambiente

280 g de azúcar

Una pizca de sal

1 cucharadita de extracto de vainilla

4 huevos grandes, a temperatura ambiente

240 g de lemon curd (receta abajo por si se prefiere casero) Preparación Precalienta el horno a 180 ºC y forra un molde desmontable de 23 cm con un círculo de papel de horno.

Mezcla las galletas trituradas con la mantequilla fundida y el azúcar; presiona la mezcla en la base del molde y hornea durante 10 minutos. Traslada el molde a una rejilla y deja que se enfríe por completo.

Reduce la temperatura del horno a 170 ºC. Envuelve el exterior del molde con una doble capa de papel de aluminio para evitar que entre agua durante el baño maría. Pon agua a hervir en un cazo.

Bate el queso crema con una batidora eléctrica a velocidad media hasta que esté esponjoso y suave, unos 3 minutos.

Reduce la velocidad y ve añadiendo el azúcar de forma lenta y regular, batiendo hasta integrar.

Añade la sal y el extracto de vainilla y mezcla bien.

Incorpora los huevos de uno en uno, batiendo bien tras cada adición, pero solo hasta unirlos, sin mezclar en exceso.

Vierte el relleno sobre la base ya fría y reparte pequeñas cucharadas de lemon curd sobre la superficie del relleno.

Coloca el molde dentro de una fuente grande y baja. Añade con cuidado agua hirviendo hasta alcanzar la mitad de la altura del molde. Hornea hasta que el centro esté ligeramente tembloroso, unos 75 minutos.

Traslada el molde a una rejilla enfriadora, retira el papel de aluminio y deja enfriar por completo. Refrigera sin tapar al menos 12 horas. Pasa un cuchillo por el borde del molde antes de desmoldar.

Cómo hacer lemon curd (rápido y casero)

Tiempo de preparación -

Tiempo de cocción -

Tiempo total -

Comensales -

Calorías - Categorías Postres Ingredientes 2 huevos

100 g de azúcar

80 ml de zumo de limón

Ralladura de 1 limón

50 g de mantequilla Preparación Mezcla huevos, azúcar, zumo y ralladura en un cazo.

Cocina a fuego medio-bajo sin dejar de remover hasta que espese.

Retira del fuego, añade la mantequilla y remueve.

Cuela y deja enfriar.

Temas

Recetas de postres