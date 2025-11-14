Sopa quitapenas
Un plato sencillo que reconforta el estómago y el corazón
Beatriz Cocina
Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:51
En los días grises que anuncian lluvia y traen un aire melancólico, preparamos esta sopa quitapenas, un plato sencillo que reconforta el estómago y el corazón.
-
Tiempo de preparación
5
-
Tiempo total
20
-
Comensales
4
-
Calorías
200
Categorías
Recetas de sopas
Ingredientes
-
10 rebanadas finas de pan duro
-
4 dientes de ajo
-
1 cucharada de pimentón dulce
-
1 cucharadita de comino molido
-
1 pimiento seco
-
2 hojas de laurel
-
4 cucharadas de tomate triturado
-
2 huevos grandes
-
1 pellizco de sal
-
Aceite de oliva virgen extra
-
1 litro de agua
-
Preparación
-
Aprovechamos pan duro —unas diez rebanadas finas— para darle nueva vida. Necesitamos además 4 dientes de ajo, 1 cucharada de pimentón de la Vera dulce, 1 cucharadita de comino molido, 1 pimiento seco, 2 hojas de laurel, 4 cucharadas grandes de tomate natural triturado, 2 huevos, sal, aceite de oliva virgen extra y 1 litro de agua.
-
En una cazuela vertemos un buen chorro de aceite hasta manchar el fondo y pochamos los ajos laminados junto al laurel, a fuego suave. Cuando comienzan a dorarse, añadimos el pimiento seco y el tomate, sofriendo un minuto. Incorporamos el pan, el pimentón y removemos con rapidez para que no se queme. Vertemos el agua, añadimos un pellizco de sal, el comino y damos unas vueltas para integrar todo.
-
Dejamos cocinar unos 5 minutos a temperatura media.
-
Batimos los huevos con un poco de sal y los añadimos a la sopa, removiendo mientras cuajan y deshaciendo un poco más el pan. Así logramos una sopa espesa, cálida y reconfortante, ideal para los días tristes.
Agradecemos el momento compartido y brindamos con cariño por otra receta sencilla y deliciosa.