Sopa quitapenas.
Sopa quitapenas. B. C.
La receta de Beatriz Cocina

Sopa quitapenas

Un plato sencillo que reconforta el estómago y el corazón

Beatriz Cocina

Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:51

En los días grises que anuncian lluvia y traen un aire melancólico, preparamos esta sopa quitapenas, un plato sencillo que reconforta el estómago y el corazón.

  • Tiempo de preparación

    5

  • Tiempo total

    20

  • Comensales

    4

  • Calorías

    200

Categorías

Recetas de sopas

Ingredientes

  • 10 rebanadas finas de pan duro

  • 4 dientes de ajo

  • 1 cucharada de pimentón dulce

  • 1 cucharadita de comino molido

  • 1 pimiento seco

  • 2 hojas de laurel

  • 4 cucharadas de tomate triturado

  • 2 huevos grandes

  • 1 pellizco de sal

  • Aceite de oliva virgen extra

  • 1 litro de agua

Preparación

  • Aprovechamos pan duro —unas diez rebanadas finas— para darle nueva vida. Necesitamos además 4 dientes de ajo, 1 cucharada de pimentón de la Vera dulce, 1 cucharadita de comino molido, 1 pimiento seco, 2 hojas de laurel, 4 cucharadas grandes de tomate natural triturado, 2 huevos, sal, aceite de oliva virgen extra y 1 litro de agua.

  • En una cazuela vertemos un buen chorro de aceite hasta manchar el fondo y pochamos los ajos laminados junto al laurel, a fuego suave. Cuando comienzan a dorarse, añadimos el pimiento seco y el tomate, sofriendo un minuto. Incorporamos el pan, el pimentón y removemos con rapidez para que no se queme. Vertemos el agua, añadimos un pellizco de sal, el comino y damos unas vueltas para integrar todo.

  • Dejamos cocinar unos 5 minutos a temperatura media.

  • Batimos los huevos con un poco de sal y los añadimos a la sopa, removiendo mientras cuajan y deshaciendo un poco más el pan. Así logramos una sopa espesa, cálida y reconfortante, ideal para los días tristes.

Agradecemos el momento compartido y brindamos con cariño por otra receta sencilla y deliciosa.

hoy Sopa quitapenas