Receta de sopa de picadillo Pilar e Irene
La receta de HOY

Sopa de picadillo tradicional

Perfecta para los días fríos o cuando necesitas un poco de hogar en cada cucharada

Pîlar e Irene (Y hoy qué comemos)

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:57

Comenta

La sopa de picadillo tradicional es uno de los platos más reconfortantes y típicos, perfecta para los días fríos o como entrante en las comidas familiares. Elaborada con caldo casero, pollo desmenuzado, jamón y huevo duro, esta receta conserva todo el sabor de la cocina de siempre. Fácil de preparar y muy nutritiva, la sopa de picadillo es un clásico que nunca falta en las mesas extremeñas.

  • Tiempo de preparación

    15 minutos

  • Tiempo de cocción

    1 hora

  • Tiempo total

    1 hora y 15 minutos

  • Comensales

    4

Categorías

Tradicional

Ingredientes

  • 200 gr de garbanzos secos

  • 1 carcasa de pollo

  • 1 muslo y contramuslo de pollo

  • 1 punta de jamón

  • 1 hueso de espinazo

  • 1 hueso blanco

  • 2 zanahorias

  • 1 puerro (sólo la parte blanca)

  • 1 ramita de apio (sin las hojas)

  • 2 o 3 huevos

  • Fideos nº 2

  • 3 litros de agua

Preparación

  • La noche anterior poner los garbanzos en remojo.

  • Al día siguiente, a una olla grande echar los garbanzos ya hidratados, una carcasa de pollo, un muslo y contramuslo, un hueso de espinazo y un hueso blanco (bien lavado para quitarle bien la sal), una punta de jamón, dos zanahorias, la parte blanca de un puerro y una ramita de apio.

  • Cuando comience a hervir quitar la espuma que aparece en la superficie. Cocer a fuego suave durante una hora. Mientras, hervir unos huevos.

  • Pasado el tiempo, retirar la carne y los huesos. Triturar las verduras con un poco de caldo y agrégalas a la olla de nuevo.

  • Colar el caldo por si queda algún hueso y volver a poner al fuego con una hoja de hierbabuena.

  • Añadir los fideos y cocinar el tiempo que indica el fabricante. Mientras picar el pollo, el jamón y el huevo duro.

  • Servir la sopa con todo el picadillo por encima y listo.

