Sopa de picadillo tradicional

La noche anterior poner los garbanzos en remojo.

Al día siguiente, a una olla grande echar los garbanzos ya hidratados, una carcasa de pollo, un muslo y contramuslo, un hueso de espinazo y un hueso blanco (bien lavado para quitarle bien la sal), una punta de jamón, dos zanahorias, la parte blanca de un puerro y una ramita de apio.

Cuando comience a hervir quitar la espuma que aparece en la superficie. Cocer a fuego suave durante una hora. Mientras, hervir unos huevos.

Pasado el tiempo, retirar la carne y los huesos. Triturar las verduras con un poco de caldo y agrégalas a la olla de nuevo.

Colar el caldo por si queda algún hueso y volver a poner al fuego con una hoja de hierbabuena.

Añadir los fideos y cocinar el tiempo que indica el fabricante. Mientras picar el pollo, el jamón y el huevo duro.