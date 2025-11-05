Sopa de picadillo tradicional
Perfecta para los días fríos o cuando necesitas un poco de hogar en cada cucharada
Pîlar e Irene (Y hoy qué comemos)
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:57
La sopa de picadillo tradicional es uno de los platos más reconfortantes y típicos, perfecta para los días fríos o como entrante en las comidas familiares. Elaborada con caldo casero, pollo desmenuzado, jamón y huevo duro, esta receta conserva todo el sabor de la cocina de siempre. Fácil de preparar y muy nutritiva, la sopa de picadillo es un clásico que nunca falta en las mesas extremeñas.
-
Tiempo de preparación
15 minutos
-
Tiempo de cocción
1 hora
-
Tiempo total
1 hora y 15 minutos
-
Comensales
4
Categorías
Tradicional
Ingredientes
-
200 gr de garbanzos secos
-
1 carcasa de pollo
-
1 muslo y contramuslo de pollo
-
1 punta de jamón
-
1 hueso de espinazo
-
1 hueso blanco
-
2 zanahorias
-
1 puerro (sólo la parte blanca)
-
1 ramita de apio (sin las hojas)
-
2 o 3 huevos
-
Fideos nº 2
-
3 litros de agua
Preparación
-
La noche anterior poner los garbanzos en remojo.
-
Al día siguiente, a una olla grande echar los garbanzos ya hidratados, una carcasa de pollo, un muslo y contramuslo, un hueso de espinazo y un hueso blanco (bien lavado para quitarle bien la sal), una punta de jamón, dos zanahorias, la parte blanca de un puerro y una ramita de apio.
-
Cuando comience a hervir quitar la espuma que aparece en la superficie. Cocer a fuego suave durante una hora. Mientras, hervir unos huevos.
-
Pasado el tiempo, retirar la carne y los huesos. Triturar las verduras con un poco de caldo y agrégalas a la olla de nuevo.
-
Colar el caldo por si queda algún hueso y volver a poner al fuego con una hoja de hierbabuena.
-
Añadir los fideos y cocinar el tiempo que indica el fabricante. Mientras picar el pollo, el jamón y el huevo duro.
-
Servir la sopa con todo el picadillo por encima y listo.