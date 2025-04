Sopa donostiarra de pescado

Este plato típico de la gastronomía vasca no deja a nadie indiferente.

Pacho González (Magefesa) Domingo, 27 de noviembre 2022, 19:45 Comenta Compartir

Este plato es uno de los que siempre triunfan. Está buenísimo, no es difícil de hacer y en las ollas rápidas queda estupenda. Esta receta es muy de época navideña, pero desde que llega el frío apetece en cualquier momento. No es raro que con los ingredientes que lleva quede un plato espectacular, pero es muy importante también el caldo, que a ser posible debería ser casero y si no alguno de los comercializados de buena calidad.

Categorías Ingredientes para 4 personas 450 gr. de rape

2 zanahorias

2 dientes de ajo

250 ml de salsa de tomate frito

sal

pimienta blanca

1 cebolla mediana

1 puerro

pimentón dulce de La Vera

12 almenjas

8 mejillones

12 colas de langostino

aceite de oliva

¼ de pan sopako (si no, pan duro ligeramente tostado en el horno)

brandy de Jerez

1,5 litros de caldo de pescado y marisco Preparación 1 Pelamos y picamos la cebolla, las zanahorias, el puerro y los ajos en brunoise (en dados) gruesa. Cortamos el sopako en lascas o rodaja finas. Calentamos el caldo y reservamos al calor. Cortamos el rape en dados pequeños y pelamos las colas de langostino. Ponemos las almejas a remojo en agua con sal, limpiamos las conchas de mejillón y retiramos las barbas. 2 En una olla a presión rápida, calentamos un fondo de aceite de oliva. Cuando tome calor, añadimos la cebolla, la zanahoria, el puerro y el ajo, rehogamos a fuego medio durante unos minutos. Podemos dejar que se dore ligeramente. 3 Añadimos el pan sopako, el pimentón y una copa de brandy de Jerez, esperamos unos segundos a que se evapore el alcohol. Incorporamos la salsa de tomate, mojamos con el caldo de pescado y marisco caliente y salpimentamos al gusto. Cerramos la olla y con la potencia del calor al máximo, esperamos a que la válvula de trabajo comience a liberar vapor o a girar, dependiendo del modelo de olla utilizado. 4 En ese momento, bajamos la intensidad del calor al mínimo necesario para que se mantenga la presión interior o la pesa gire lenta y uniformemente. Comenzamos a contar el tiempo, entre 6 y 8 minutos. 5 Transcurrido el tiempo, retiramos la olla de la fuente de calor y dejamos que se libere totalmente la presión antes de abrir la olla. Aparte, en una sartén o cacerola, abrimos las almejas y los mejillones al vapor y retiramos las valvas de los mejillones. Salteamos el rape troceado en dados y las colas de langostinos.

Nota

El sopako es un pan típico del País Vasco, muy utilizado para elaborar sopas. Suele tener forma de rosca y se caracteriza por ser un pan seco, de corteza gruesa y muy tostada, que aporta un sabor y color especial. Si no tenemos la posibilidad de encontrar el sopako, lo sustituimos por pan duro ligeramente tostado en el horno.