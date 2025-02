Solomillo de cerdo a la mostaza

Si no lo tienen simplemente se echa agua y media pastilla de concentrado de carne. Se va a cocer el solomillo unos 35-40 minutos a fuego moderado. Se le pone también una hoja de laurel que le va a dar un buen sabor. La mostaza que yo he usado para marinar el solomillo es mostaza a la antigua porque me gusta el toque de los granitos. Pero también se puede utilizar la mostaza normal. Cuando se ha pasado el tiempo de cocción se va a observar que la salsa ha reducido y se ha quedado un poco espesa. Se apaga el fuego y se le añade un poco de perejil fresco bien picado. Y listo para servirlo y disfrutarlo.