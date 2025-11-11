La receta de HOYSetas en freidora de aire
Cómo hacer setas crujientes y deliciosas sin aceite
Nils (Just Spices)
Martes, 11 de noviembre 2025, 16:28
Ahora que estamos en temporada de setas, es el momento perfecto para aprovechar su sabor y textura en recetas sencillas y deliciosas. Estas setas en freidora de aire son una forma fácil y saludable de disfrutarlas. Listas en pocos minutos, sin apenas aceite.
Perfectas como guarnición, aperitivo o cena ligera, esta receta es ideal para sacar el máximo partido a tu freidora de aire y a los productos frescos del otoño. Con pocos ingredientes y un toque de creatividad, tendrás un plato lleno de aroma y sabor natural.
-
Tiempo de preparación
10 minutos
-
Tiempo de cocción
10 minutos
-
Tiempo total
20 minutos
-
Comensales
4
-
Calorías
149
Categorías
Setas
Entrantes
Ingredientes
-
2 cdta. de sazonador ajo y perejil
-
500 g de setas frescas (portobello o angula de monte)
-
4 cdas. de aceite de oliva
-
Sal al gusto
Preparación
-
Limpia las setas con un paño húmedo o un cepillo suave para quitarles la suciedad. No las mojes directamente, puesto que las setas son como esponjas y absorberán el agua, lo que afectará su textura crujiente.
-
Corta las setas en trozos medianos, dependiendo de su tamaño. Si son pequeñas, puedes dejarlas enteras. En un cuenco, mezcla el aceite con el sazonador ajo y perejil y una pizca de sal. Remueve bien y pincela un poco las setas con el aceite.
-
Precalienta la freidora de aire a 180 °C (unos 5 minutos). Coloca las setas en la canasta de la freidora en una sola capa, para que se cocinen de manera uniforme y queden bien crujientes. Cocina por 10-12 minutos, removiendo a mitad del tiempo para asegurar que se doren por todos lados. El tiempo puede variar dependiendo del tipo y tamaño de las setas, así que vigílalas.
-
Cuando las setas estén listas, sácalas de la freidora de aire y colócalas en un plato. Rocía el resto de aceite por encima, ¡y listo!
-
¿Quieres más sabor? Añade un toque de pimentón ahumado o unas gotas de limón antes de servir. Y si amas el picante, agrégale un poco de chile en polvo o pimienta cayena al aceite.