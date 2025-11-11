HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Receta de setas con ajo y perejil en air fryer Nils

La receta de HOY

Setas en freidora de aire

Cómo hacer setas crujientes y deliciosas sin aceite

Nils (Just Spices)

Martes, 11 de noviembre 2025, 16:28

Comenta

Ahora que estamos en temporada de setas, es el momento perfecto para aprovechar su sabor y textura en recetas sencillas y deliciosas. Estas setas en freidora de aire son una forma fácil y saludable de disfrutarlas. Listas en pocos minutos, sin apenas aceite.

Perfectas como guarnición, aperitivo o cena ligera, esta receta es ideal para sacar el máximo partido a tu freidora de aire y a los productos frescos del otoño. Con pocos ingredientes y un toque de creatividad, tendrás un plato lleno de aroma y sabor natural.

  • Tiempo de preparación

    10 minutos

  • Tiempo de cocción

    10 minutos

  • Tiempo total

    20 minutos

  • Comensales

    4

  • Calorías

    149

Categorías

Setas

Entrantes

Ingredientes

  • 2 cdta. de sazonador ajo y perejil

  • 500 g de setas frescas (portobello o angula de monte)

  • 4 cdas. de aceite de oliva

  • Sal al gusto

Preparación

  • Limpia las setas con un paño húmedo o un cepillo suave para quitarles la suciedad. No las mojes directamente, puesto que las setas son como esponjas y absorberán el agua, lo que afectará su textura crujiente.

  • Corta las setas en trozos medianos, dependiendo de su tamaño. Si son pequeñas, puedes dejarlas enteras. En un cuenco, mezcla el aceite con el sazonador ajo y perejil y una pizca de sal. Remueve bien y pincela un poco las setas con el aceite.

  • Precalienta la freidora de aire a 180 °C (unos 5 minutos). Coloca las setas en la canasta de la freidora en una sola capa, para que se cocinen de manera uniforme y queden bien crujientes. Cocina por 10-12 minutos, removiendo a mitad del tiempo para asegurar que se doren por todos lados. El tiempo puede variar dependiendo del tipo y tamaño de las setas, así que vigílalas.

  • Cuando las setas estén listas, sácalas de la freidora de aire y colócalas en un plato. Rocía el resto de aceite por encima, ¡y listo!

  • ¿Quieres más sabor? Añade un toque de pimentón ahumado o unas gotas de limón antes de servir. Y si amas el picante, agrégale un poco de chile en polvo o pimienta cayena al aceite.

