Nils (Just Spices) Martes, 11 de noviembre 2025, 16:28 Comenta Compartir

Ahora que estamos en temporada de setas, es el momento perfecto para aprovechar su sabor y textura en recetas sencillas y deliciosas. Estas setas en freidora de aire son una forma fácil y saludable de disfrutarlas. Listas en pocos minutos, sin apenas aceite.

Perfectas como guarnición, aperitivo o cena ligera, esta receta es ideal para sacar el máximo partido a tu freidora de aire y a los productos frescos del otoño. Con pocos ingredientes y un toque de creatividad, tendrás un plato lleno de aroma y sabor natural.

Tiempo de preparación 10 minutos

Tiempo de cocción 10 minutos

Tiempo total 20 minutos

Comensales 4

Calorías 149 Categorías Setas Entrantes Ingredientes 2 cdta. de sazonador ajo y perejil

500 g de setas frescas (portobello o angula de monte)

4 cdas. de aceite de oliva

Sal al gusto Preparación Limpia las setas con un paño húmedo o un cepillo suave para quitarles la suciedad. No las mojes directamente, puesto que las setas son como esponjas y absorberán el agua, lo que afectará su textura crujiente.

Corta las setas en trozos medianos, dependiendo de su tamaño. Si son pequeñas, puedes dejarlas enteras. En un cuenco, mezcla el aceite con el sazonador ajo y perejil y una pizca de sal. Remueve bien y pincela un poco las setas con el aceite.

Precalienta la freidora de aire a 180 °C (unos 5 minutos). Coloca las setas en la canasta de la freidora en una sola capa, para que se cocinen de manera uniforme y queden bien crujientes. Cocina por 10-12 minutos, removiendo a mitad del tiempo para asegurar que se doren por todos lados. El tiempo puede variar dependiendo del tipo y tamaño de las setas, así que vigílalas.

Cuando las setas estén listas, sácalas de la freidora de aire y colócalas en un plato. Rocía el resto de aceite por encima, ¡y listo!

¿Quieres más sabor? Añade un toque de pimentón ahumado o unas gotas de limón antes de servir. Y si amas el picante, agrégale un poco de chile en polvo o pimienta cayena al aceite.

