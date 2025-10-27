Sándwich de pechuga de pavo y queso brie

La receta de HOYSándwich de pechuga de pavo y queso brie
Con tan solo cuatro ingredientes puedes preparar este bocadillo rápido y delicioso
Bimbo
Lunes, 27 de octubre 2025, 16:25
Nada como un buen sándwich para disfrutar de un momento delicioso sin complicaciones. Este sándwich de pechuga de pavo, queso brie fundido y mermelada de arándanos combina sabores dulces y salados en cada bocado. El resultado es una mezcla cremosa, suave y ligeramente frutal que convierte un almuerzo rápido en un pequeño placer gourmet. Además, solo necesitas cuatro ingredientes y cinco minutos para prepararlo.
Tiempo de preparación
5 minutos
Tiempo de cocción
0
Tiempo total
5 minutos
Comensales
1
Categorías
Bocadillos
Ingredientes
Pechuga de pavo
Queso brie
Mermelada de arándanos
Pan de sándwich
Preparación
Rebanar el pan de sándwich en dos rebanadas y pon una sartén antiadherente o una plancha a fuego medio-bajo para que se caliente mientras preparas el sándwich.
Si deseas un toque extra de sabor y textura, puedes untar un poco de mantequilla en el lado exterior de cada rebanada de pan. (opcional)
Coloca una rebanada de pan en una tabla o plato. Luego, coloca algunas rebanadas de pechuga de pavo sobre el pan. A continuación, añade algunas rodajas de queso brie sobre el pavo. Luego, agrega una generosa cantidad de mermelada de arándanos sobre el queso brie. Coloca la segunda rebanada de pan sobre los ingredientes para cerrar el sándwich.
Coloca el sándwich en la sartén o plancha precalentada. Cocina durante unos 2-3 minutos por cada lado, o hasta que el pan esté dorado y crujiente, y el queso brie se haya derretido.
Retira el sándwich de la sartén o plancha y colócalo en un plato. Corta el sándwich por la mitad si lo deseas y sírvelo caliente. ¡A disfrutar!