Sándwich de pechuga de pavo y queso brie

Rebanar el pan de sándwich en dos rebanadas y pon una sartén antiadherente o una plancha a fuego medio-bajo para que se caliente mientras preparas el sándwich.

Si deseas un toque extra de sabor y textura, puedes untar un poco de mantequilla en el lado exterior de cada rebanada de pan. (opcional)

Coloca una rebanada de pan en una tabla o plato. Luego, coloca algunas rebanadas de pechuga de pavo sobre el pan. A continuación, añade algunas rodajas de queso brie sobre el pavo. Luego, agrega una generosa cantidad de mermelada de arándanos sobre el queso brie. Coloca la segunda rebanada de pan sobre los ingredientes para cerrar el sándwich.

Coloca el sándwich en la sartén o plancha precalentada. Cocina durante unos 2-3 minutos por cada lado, o hasta que el pan esté dorado y crujiente, y el queso brie se haya derretido.