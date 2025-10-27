HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Sándwich de pechuga de pavo, queso brie fundido y mermelada de arándanos Bimbo

La receta de HOY

Sándwich de pechuga de pavo y queso brie

Con tan solo cuatro ingredientes puedes preparar este bocadillo rápido y delicioso

Bimbo

Lunes, 27 de octubre 2025, 16:25

Comenta

Nada como un buen sándwich para disfrutar de un momento delicioso sin complicaciones. Este sándwich de pechuga de pavo, queso brie fundido y mermelada de arándanos combina sabores dulces y salados en cada bocado. El resultado es una mezcla cremosa, suave y ligeramente frutal que convierte un almuerzo rápido en un pequeño placer gourmet. Además, solo necesitas cuatro ingredientes y cinco minutos para prepararlo.

  • Tiempo de preparación

    5 minutos

  • Tiempo de cocción

    0

  • Tiempo total

    5 minutos

  • Comensales

    1

Categorías

Bocadillos

Ingredientes

  • Pechuga de pavo

  • Queso brie

  • Mermelada de arándanos

  • Pan de sándwich

Preparación

  • Rebanar el pan de sándwich en dos rebanadas y pon una sartén antiadherente o una plancha a fuego medio-bajo para que se caliente mientras preparas el sándwich.

  • Si deseas un toque extra de sabor y textura, puedes untar un poco de mantequilla en el lado exterior de cada rebanada de pan. (opcional)

  • Coloca una rebanada de pan en una tabla o plato. Luego, coloca algunas rebanadas de pechuga de pavo sobre el pan. A continuación, añade algunas rodajas de queso brie sobre el pavo. Luego, agrega una generosa cantidad de mermelada de arándanos sobre el queso brie. Coloca la segunda rebanada de pan sobre los ingredientes para cerrar el sándwich.

  • Coloca el sándwich en la sartén o plancha precalentada. Cocina durante unos 2-3 minutos por cada lado, o hasta que el pan esté dorado y crujiente, y el queso brie se haya derretido.

  • Retira el sándwich de la sartén o plancha y colócalo en un plato. Corta el sándwich por la mitad si lo deseas y sírvelo caliente. ¡A disfrutar!

