La receta de HOY: Sándwich Montecristo

No dejes de preparar este sándwich Montecristo. Además de ser fácil y rápido de hacer, es uno de los sándwiches más deliciosos y jugosos que he preparado jamás. No dejarás de hacerlo en cuanto lo pruebes.

Categorías Desayuno, merienda, aperitivo Mediterránea Ingredientes 3 rebanadas de pan de molde

mostaza

mayonesa

4 lonchas de jamón cocido

4 lonchas de queso para fundir

nuez moscada

pimienta negra

sal

1 huevo

2 cucharadas de leche Puntos a tener en cuenta 1 El pan ha de ser de molde porque así se monta mejor el sándwich. 2 La mayonesa puede ser de bote o casera. 3 El queso puede ser cualquiera que se funda con facilidad. 4 Al rebozar el sándwich en el huevo, es importante que todas las caras del sándwich queden rebozadas. 5 Al pasar el sándwich Montecristo por la sartén, tienes que hacerlo con el fuego medio-bajo, para que le dé tiempo a cocinarse bien, sin que se queme y le dé tiempo a que funda el queso por dentro. 6 Tienes que pasar por la sartén cada cara del sándwich.

