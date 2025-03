Sándwich Mia Mamma

Irene (Recetas fáciles de Irene) Sábado, 10 de febrero 2024 | Actualizado 11/02/2024 14:12h. Comenta Compartir

Se llama Sandwich Mia Mamma porque esta receta me la dio mi madre. Es un homenaje a ella porque a veces la llamo así en broma. Básicamente está relleno con nueces, hojas de canónigos y una mezcla de queso crema y queso roquefort. Aunque si no te gusta este último, puedes no incluirlo si quieres. Esta receta es de lo más sencillo. Simplemente has de mezclar los ingredientes y luego rellenar el pan. Yo he usado un pan de molde blanco y sin corteza, pero puedes usar el pan que más te guste: pan de semillas, pan de centeno, con corteza, cereales, etc. El que más te guste.

Tiempo de preparación -

Tiempo de cocción -

Tiempo total -

Comensales -

Calorías - Categorías - Ingredientes pan de molde (con o sin corteza)

un puñado de nueces (80 – 100 gr.)

300 gr. de hojas de canónigo

150 gr. de queso crema (tipo philadelphia)

40 gr. queso roquefort Preparación Así que en primer lugar he triturado las nueces. Puedes hacerlo en una picadora, o a mano en un mortero o un método que funciona muy bien: meter las nueces en una bolsa y con un mazo aplastarlas hasta triturar.

A continuación, pasamos a triturar también las hojas de canónigos. Puedes hacerlo a cuchillo o con picadora o trituradora que será mucho más fácil. Si no, de forma manual con cuchillo o con tijeras.

Temas

Recetas