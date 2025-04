Sándwich de ensalada de pollo

L. D. Sábado, 23 de marzo 2024, 16:09 Comenta Compartir

¿Necesitas recetas fáciles, rápidas y altas en proteínas? Entonces toma nota de esta receta de sándwich proteico porque te sacará de más de un apuro. Hay días que no tienes tiempo (o ganas) de cocinar, sobre todo si te toca meterte en la cocina a última hora del día para preparar las comidas del día siguiente. Pero eso no tiene por qué significar que no puedas disfrutar de una comida saludable y nutritiva que se ajuste a tus necesidades nutricionales. De hecho, estos sándwiches proteicos son ideales para preparar una comida rápida y rica en nutrientes sin la necesidad de cocinar nada.

Para esta receta hemos utilizado pan de sándwich fino, ya que tiene aproximadamente la mitad de calorías que las rebanadas de pan normales, lo que también puede ser una buena forma de ajustar las calorías a tus objetivos nutricionales. Pero, si prefieres el pan de molde convencional, pan tostado o incluso las tortillas de los tacos, también te servirán.

Calorías - Categorías Sándwiches y bocadillos Ingredientes para 4 personas 2 pechugas de pollo (cocidas y desmenuzadas)

2 tallos de apio (picados)

200 g de requesón light

½ cebolla morada (picada)

1 pizca de sal

1 pizca de pimienta negra

hojas de espinacas

pan de sándwich Preparación Añade el pollo desmenuzado, el apio picado, la cebolla y el requesón a un bol grande. Sazona con sal y pimienta y remueve bien para combinar todos los ingredientes.

Por último, monta los sándwiches. Añade unas cuantas cucharadas de la mezcla sobre una de las rebanadas de pan, remata con unas hojas de espinacas y tapa con otra rebanada de pan.

