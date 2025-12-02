Salpicón de sepia con almejas: receta ligera, fresca y sabrosa

La receta de HOYSalpicón de sepia con almejas: receta ligera, fresca y sabrosa
Cómo preparar el salpicón de marisco perfecto para esta Navidad
Mercadona
Martes, 2 de diciembre 2025, 16:58
Este salpicón de sepia con almejas es un entrante perfecto para los días festivos. Combina la ternura de la sepia, el toque marino de las almejas y el frescor de las verduras crujientes. Todo ello aderezado con una vinagreta de aceite de oliva y vinagre de Jerez que potencia el sabor de cada bocado.
Además de ser una ligera y muy saludable, es sencilla de preparar y se puede dejar hecha con antelación, algo ideal si tienes invitados. Un plato marinero que siempre queda bien y que entra de lujo en cualquier época del año.
La sepia es una joya culinaria que combina sabor y nutrición. Rica en proteínas, fósforo y vitamina B12, y con un bajo contenido en grasas, es perfecta si quieres comer de forma equilibrada y darle placer a tu paladar. Además, su versatilidad en la cocina no conoce límites: puedes prepararla a la plancha, en guisos, ensaladas e incluso hacer hamburguesas. ¡De cualquier forma está riquísima!
-
Tiempo de preparación
10 minutos
-
Tiempo de cocción
5 minutos
-
Tiempo total
15 minutos
-
Comensales
4
-
Calorías
440
Categorías
Marisco
Entrantes
Ingredientes
-
1 kg de sepia
-
1 paquete de almejas
-
2 dientes de ajo
-
1 bandeja de pimientos tricolor
-
1 cebolla tierna
-
1 bandeja de tomates cherry
-
Aceite de oliva
-
3 cucharadas de vinagre de Jerez
-
Perejil picado
-
Sal y pimienta
Preparación
-
Lava y limpia los pimientos y la cebolla, luego córtalos en dados pequeños y uniformes. Lava los tomates cherry y córtalos por la mitad. Reserva.
-
Corta la sepia en cubos pequeños y separa las patas; resérvalas aparte.
-
Pela y pica finamente los dientes de ajo. En una sartén con un hilo de aceite, dora la mitad del ajo, añade los trozos de sepia y cocina a fuego fuerte durante unos 3 minutos. Reserva.
-
En esa misma sartén, saltea las patas de sepia a fuego intenso y resérvalas.
-
Añade un poco más de aceite y el ajo restante. Cuando empiece a dorar, incorpora las almejas y tapa la sartén hasta que se abran.
-
Mezcla los trozos de sepia con las verduras en un recipiente, junto a los tomates cherry y las almejas ya cocinadas.
-
Prepara la vinagreta: en un recipiente con tapa, mezcla un hilo de aceite, vinagre, perejil picado y una cucharada de los jugos de la sepia y las almejas. Salpimienta al gusto y agita hasta que emulsione. Usa esta vinagreta para aliñar el salpicón.
-
Sirve en los platos, coloca las patas de sepia encima y termina con unas gotas adicionales de la vinagreta.