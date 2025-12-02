Salpicón de sepia con almejas: receta ligera, fresca y sabrosa

Mercadona Martes, 2 de diciembre 2025, 16:58 Comenta Compartir

Este salpicón de sepia con almejas es un entrante perfecto para los días festivos. Combina la ternura de la sepia, el toque marino de las almejas y el frescor de las verduras crujientes. Todo ello aderezado con una vinagreta de aceite de oliva y vinagre de Jerez que potencia el sabor de cada bocado.

Además de ser una ligera y muy saludable, es sencilla de preparar y se puede dejar hecha con antelación, algo ideal si tienes invitados. Un plato marinero que siempre queda bien y que entra de lujo en cualquier época del año.

La sepia es una joya culinaria que combina sabor y nutrición. Rica en proteínas, fósforo y vitamina B12, y con un bajo contenido en grasas, es perfecta si quieres comer de forma equilibrada y darle placer a tu paladar. Además, su versatilidad en la cocina no conoce límites: puedes prepararla a la plancha, en guisos, ensaladas e incluso hacer hamburguesas. ¡De cualquier forma está riquísima!

Tiempo de preparación 10 minutos

Tiempo de cocción 5 minutos

Tiempo total 15 minutos

Comensales 4

Calorías 440 Categorías Marisco Entrantes Ingredientes 1 kg de sepia

1 paquete de almejas

2 dientes de ajo

1 bandeja de pimientos tricolor

1 cebolla tierna

1 bandeja de tomates cherry

Aceite de oliva

3 cucharadas de vinagre de Jerez

Perejil picado

Sal y pimienta Preparación Lava y limpia los pimientos y la cebolla, luego córtalos en dados pequeños y uniformes. Lava los tomates cherry y córtalos por la mitad. Reserva.

Corta la sepia en cubos pequeños y separa las patas; resérvalas aparte.

Pela y pica finamente los dientes de ajo. En una sartén con un hilo de aceite, dora la mitad del ajo, añade los trozos de sepia y cocina a fuego fuerte durante unos 3 minutos. Reserva.

En esa misma sartén, saltea las patas de sepia a fuego intenso y resérvalas.

Añade un poco más de aceite y el ajo restante. Cuando empiece a dorar, incorpora las almejas y tapa la sartén hasta que se abran.

Mezcla los trozos de sepia con las verduras en un recipiente, junto a los tomates cherry y las almejas ya cocinadas.

Prepara la vinagreta: en un recipiente con tapa, mezcla un hilo de aceite, vinagre, perejil picado y una cucharada de los jugos de la sepia y las almejas. Salpimienta al gusto y agita hasta que emulsione. Usa esta vinagreta para aliñar el salpicón.

Sirve en los platos, coloca las patas de sepia encima y termina con unas gotas adicionales de la vinagreta.

Temas

Recetas de marisco