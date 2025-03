Salpicón de mejillones

Una vez que tengamos todos los mejillones bien limpios vamos a abrirlos. ¿Cómo se hace? Muy fácil. Los ponemos en una olla grande con un vaso de agua más o menos. No hace falta cubrirlos de agua, simplemente con un vaso está bien. Tapamos la olla y dejamos hervir durante unos 8-10 minutos o hasta que veas que empiezan a abrir. Si hay algún mejillón que no se ha abierto quiere decir que no está del todo fresco. Si consigues abrirlos bien, si no lo desechamos. También se pueden encontrar limpios en algunos supermercados, algo más caros. Los pasamos a un colador para escurrirles el agua y listo. Ya tenemos los mejillones abiertos.