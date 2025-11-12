Rollitos de pechuga de pollo rellenos de verduras

La receta de HOYRollitos de pechuga de pollo rellenos de verduras
Una opción deliciosa y saludable, perfecta para cualquier ocasión
Julia y sus recetas
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:11
El pollo, jugoso y tierno, se enrolla cuidadosamente alrededor de verduras frescas como son la zanahoria, el calabacín y el pimiento, creando una combinación de sabores y texturas que se complementan a la perfección. A medida que se hornean, los rollitos se impregnan con el sabor de las verduras y las especias, resultando un plato sabroso y nutritivo.
Además, la receta es baja en calorías y rica en vitaminas, lo que la convierte en una alternativa para aquellos que buscan opciones ligeras sin sacrificar el sabor. Puedes acompañarlos de una cebolla caramelizada con pasas o con una salsa de yogur o simplemente con un toque de limón.
-
Tiempo de preparación
10 minutos
-
Tiempo de cocción
20 minutos
-
Tiempo total
30 minutos
-
Comensales
4
Categorías
Carnes
Verduras
Ingredientes
-
2 pechugas de pollo fileteadas en corte fino
-
1-2 zanahorias
-
1/2 calabacín
-
1 pimiento rojo
-
Sal al gusto
-
Pimienta molida al gusto
-
1/2 copita vino blanco
-
Aceite de oliva virgen
Preparación
-
Cortamos las verduras en bastones finitos. Colocamos un bastón de cada verdura encima de cada filete de pollo, lo enrollamos y los atamos con hilo de cocinar o con palillos de dientes.
-
-
En la bandeja de horno ponemos un poquito de aceite de oliva, colocamos los rollitos y los espolvoreamos con sal y pimienta molida. Los horneamos 10 minutos a 180ºC, los sacamos añadimos el vino por encima y los horneamos otros 10 minutos.
-
Los sacamos y los servimos con cebolla caramelizada o salsa de yogur o simplemente con limón rociado por encima.