Rollitos de pollo con verduras Julia

La receta de HOY

Rollitos de pechuga de pollo rellenos de verduras

Una opción deliciosa y saludable, perfecta para cualquier ocasión

Julia y sus recetas

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:11

El pollo, jugoso y tierno, se enrolla cuidadosamente alrededor de verduras frescas como son la zanahoria, el calabacín y el pimiento, creando una combinación de sabores y texturas que se complementan a la perfección. A medida que se hornean, los rollitos se impregnan con el sabor de las verduras y las especias, resultando un plato sabroso y nutritivo.

Además, la receta es baja en calorías y rica en vitaminas, lo que la convierte en una alternativa para aquellos que buscan opciones ligeras sin sacrificar el sabor. Puedes acompañarlos de una cebolla caramelizada con pasas o con una salsa de yogur o simplemente con un toque de limón.

  • Tiempo de preparación

    10 minutos

  • Tiempo de cocción

    20 minutos

  • Tiempo total

    30 minutos

  • Comensales

    4

Categorías

Carnes

Verduras

Ingredientes

  • 2 pechugas de pollo fileteadas en corte fino

  • 1-2 zanahorias

  • 1/2 calabacín

  • 1 pimiento rojo

  • Sal al gusto

  • Pimienta molida al gusto

  • 1/2 copita vino blanco

  • Aceite de oliva virgen

Preparación

  • Cortamos las verduras en bastones finitos. Colocamos un bastón de cada verdura encima de cada filete de pollo, lo enrollamos y los atamos con hilo de cocinar o con palillos de dientes.

  • Colocamos un bastón de cada verdura encima de cada filete de pollo, lo enrollamos y los atamos con hilo de cocinar o con palillos de dientes.

  • En la bandeja de horno ponemos un poquito de aceite de oliva, colocamos los rollitos y los espolvoreamos con sal y pimienta molida. Los horneamos 10 minutos a 180ºC, los sacamos añadimos el vino por encima y los horneamos otros 10 minutos.

  • Los sacamos y los servimos con cebolla caramelizada o salsa de yogur o simplemente con limón rociado por encima.

