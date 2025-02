Receta de rollitos de calabacín con atún y queso crema

Loli Domínguez (La Cocina de Loli Domínguez) Miércoles, 11 de enero 2023, 18:24 | Actualizado 18:35h. Comenta Compartir

Deliciosa receta además de fácil y muy resultona. Para un aperitivo es ideal. El calabacín está dentro del grupo de verduras con menos aporte calórico y no falta en las dietas de adelgazamiento, siempre y cuando no se consuma frito. Un calabacín de 250 g aporta solo unas 48 calorías, pero acompañadas de abundante fibra y cantidades notables de ácido fólico, potasio, hierro, manganeso, vitamina A y vitamina C (esta última solo se aprovecha si se consume crudo o ligeramente cocido al vapor). Una hortaliza con una merecida fama de alimento digestivo, por sus beneficios contra la gastritis y el estreñimiento. Os invito a preparar esta receta porque os va a encantar.

Categorías Ingredientes 1 Calabacín de buen tamaño

1 Cebolleta fresca

Unas ramitas de cebollino

2 Pimientos del piquillo

Al gusto queso crema

Al gusto atún en aceite

Al gusto sal

Al gusto pimienta negra recién molida

Al gusto aceite de oliva virgen extra Preparación 1 Preparamos el relleno Ponemos a escurrir el atún del aceite y después lo desmigamos en un bol amplio, pelamos y picamos muy menuda la cebolla, la añadimos al bol con el atún, ponemos a escurrir de su jugo los pimientos del piquillo, después los troceamos muy menudo y lo incorporamos con el resto de ingredientes, picamos menudo el cebollino también lo incorporamos con el resto de ingredientes, salpimentamos al gusto y mezclamos, añadimos el queso crema que queramos, mezclamos muy bien y reservamos. 2 Preparamos el calabacín Lavamos muy bien el calabacín sin pelar, lo cortamos en lonchas finas. Con una mandolina sería lo ideal pero si no tenéis, con cuchillo y de unos 2 milímetros de grosor. Ponemos una olla con abundante agua y un poco de sal a calentar, cuando comience a hervir el agua introducimos las láminas de calabacín esperamos a que hiervan durante 1 minuto, después las retiramos de la olla y las colocamos en un recipiente con agua fría y hielo para cortar rápidamente la cocción. Lo haremos por tandas para que no se rompan, después de que están frías las retiramos del agua fría y las secamos muy bien con papel de cocina. 3 Preparamos los rollitos Ponemos sobre cada lamina de calabacín una capa de relleno extendemos bien sin llegar hasta el final, los enrollamos y los colocamos en una bandeja de servir, cortamos un poco de cebollino, lo repartimos por encima de los rollitos y rociamos con un hilillo de aceite. Listos para servir estos rollitos deliciosos.

Recetas de hortalizas