Receta de tortitas de manzana: esponjosas, dulces y perfectas para el desayuno

Estas tortitas con manzana, cacao y frutas frescas son perfectas para un desayuno o merienda llena de sabor y energía. Ahora que las manzanas están de temporada, es el momento ideal para aprovechar su dulzura natural y textura jugosa en esta receta. Su masa esponjosa con un toque de cacao se combina a la perfección con la manzana, los arándanos y las fresas. Un plato sencillo y delicioso que se prepara en pocos minutos y se disfruta aún más con un chorrito de sirope de arce por encima.

Tiempo de preparación 5 minutos

Tiempo de cocción 3 minutos

Tiempo total 8 minutos

Comensales 2 Categorías Desayunos Dulces Ingredientes 250 ml de leche

200 g de harina

65 g de azúcar

1 huevo

1 cucharadita de café de levadura química

1 cucharada sopera de cacao amargo

Una porción de mantequilla del tamaño de una nuez

1 manzana Pink Lady®

Arándanos y fresas

Un chorrito de sirope de arce Preparación En un recipiente, batir el huevo con la leche, la harina tamizada, la levadura y el azúcar hasta obtener una masa suave y homogénea sin grumos. Dividir la masa en dos partes iguales.

En una de las partes, incorporar el cacao amargo.

En una sartén, derretir la mantequilla y cocinar las tortitas de una en una, vertiendo una cucharada generosa de masa cada vez. Dejar que se hagan unos 3 minutos por cada lado, empezando por las que no llevan cacao.

Con la ayuda de un cortador de galletas, recortar un corazón en el centro de cada tortita. Rellenar el corazón con la masa sin cacao en las tortitas más oscuras (las que llevan el cacao) y viceversa.

Apilar las tortitas alternando los colores para formar una bonita torre.

Servir con la manzana Pink Lady® cortada en láminas, otras frutas recién cortadas y un chorrito de sirope de arce.

