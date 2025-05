Receta de tarta de piña sin horno

Montse Morote (cocinandoconmontse) Domingo, 4 de septiembre 2022, 18:21 Comenta Compartir

Estas tartas rápidas son estupendas cuando queremos preparar postres sin tener que liarnos mucho. En poco tiempo tenemos un postre que gustará a tu familia o amigos. El éxito está asegurado. He puesto una base con galletas y en medio otra fila de galletas. Puedes prescindir de ellas, como más os guste. La primera vez la hice sin galletas, quedó muy buena y ahora la he preparado con las galletas y sigue estando muy buena. Para esta tarta he utilizado un molde alargado de 18 cm. también queda bien con un molde redondo de 18cm. Si queréis la tarta más grande doblar los ingredientes.

Yo prepararé la tarta de un día para otro, aunque en 3-4 horas ya está cuajada, si la dejas de un día para otro aún está más buena.

La lata de piña que he usado es natural, por eso puse 2 cucharadas de azúcar. También lleva caramelo líquido, así que es mejor probar la crema y si nos gusta más dulce se le añade azúcar.

1 lata de piña de 500 gr.

250 gr. de queso crema

150 gr. de nata montar

2-3 cucharadas de azúcar (opcional)

6 láminas de gelatina

galletas cuadradas

caramelo líquido Preparación 1 Empezamos la tarta de piña sin horno poniendo las hojas de gelatina en agua fría unos 10 minutos o como indique el fabricante. Por otro lado cogemos un molde ponemos en la base caramelo líquido, puede ser comprado o lo podéis hacer en casa. 2 En un bol ponemos el queso crema, la piña en trozos dejando unos trozos para adornar y reservando el líquido y el azúcar. Lo trituramos con una batidora o un robot hasta que nos quede una crema. 3 Ponemos a calentar la nata sin que llegue a hervir, se puede poner en el microondas, echamos las hojas de gelatina en la nata caliente y removemos hasta que quede bien disueltas. Lo añadimos a la crema anterior y mezclamos muy bien. 4 Cogemos el molde que tenemos con el caramelo líquido, ponemos unos trozos de piña en el fondo del molde. Encima ponemos una capa de la crema. 5 Ponemos el líquido de la piña en un bol, pasamos por éll unas galletas que iremos poniendo encima de la capa de crema. Cubrimos con otra capa de crema y encima otra capa de galletas remojadas en el líquido de la piña.

