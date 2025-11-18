Receta de salmón con puerros

Damián Serrano (Estoy hecho un cocinillas) Martes, 18 de noviembre 2025, 17:00 Comenta Compartir

Hoy vengo con un plato de los que me gustan. Son pocos ingredientes y, oye, la combinación queda de lujo. Se trata de un salmón con puerros, una de esas recetas que cuando la das a probar lo primero que recibes es una de esas miradas cómplices de lo bueno que está. Y te soy sincero. No hay truco ni secreto. ¿Te apuntas?

La idea es sencilla y ganadora: lomos de salmón marcados por fuera y jugosos por dentro sobre una cama de puerros pochados a fuego lento. Un chorrito de vino blanco, si se desea, nata para ligar y el toque fresco del limón para realzar la salsa. Dificultad: pues tu dirás. Fácil, ¿verdad?

Tiempo de preparación 15 minutos

Tiempo de cocción 15 minutos

Tiempo total 30 minutos

Comensales 4 Categorías Pescado Ingredientes 4 lomos de salmón

6 puerros (solo la parte blanca)

40 g de mantequilla

1 cucharada de aceite de oliva virgen extra

150 ml de vino blanco seco

200 ml de nata para cocinar

1/2 limón

Nuez moscada

Sal y pimienta negra molida

Cebollino fresco (opcional, para servir) Preparación Corta la parte verde de los puerros, hazles una cruz en el extremo de las hojas y lávalos bien bajo el grifo para quitar la tierra que puedan tener entre las capas. Sécalos y pícalos o córtalos en rodajas finas.

Seca los lomos de salmón on papel de cocina, salpimienta al gusto por ambas caras y reserva.

Por otro lado, ralla un poco de piel de limón y exprime un poco de su zumo, como 1 cucharada o así, colando las pepitas. Reserva.

Pon una sartén amplia a fuego medio con la mantequilla y el aceite. Cuando la mantequilla empiece a espumar, añade el puerro con una pizca de sal. Cocina de 10 a 15 minutos a fuego bajo, removiendo de vez en cuando, hasta que quede muy tierno, pero sin coger color. Si ves que se reseca, baja el fuego y añade una cucharada de agua y continúa.

Sube un poco el fuego y moja con el vino. Deja hervir 2 o 3 minutos para evaporar el alcohol. Incorpora la nata. Cocina a fuego suave unos 5 o 6 minutos hasta que la salsa espese lo justo y quede cremosa.

Ajusta de sal y pimienta, condimenta con nuez moscada y añade un poco de ralladura y unas gotas de zumo de limón para equilibrar. Apaga y reserva en caliente.

Mientras, calienta otra sartén a fuego medio-alto. Unta el salmón con aceite por todos lados (piel incluida) y coloca el salmón con la piel hacia abajo en la sartén bien caliente. Dóralo unos 5 minutos, presionando un poco al principio para que mantenga la forma. Dale la vuelta y cocina de 2 o 3 minutos más según grosor. Retira del fuego y deja reposar tapado 1 minuto.

¡Y ya está! Sirve poniendo una cama generosa de puerros cremosos en cada plato, el lomo de salmón encima y termina con cebollino fresco picado por encima, un toque de pimienta y, si quieres, más ralladura de limón. ¡Buen provecho!