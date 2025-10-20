HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pulpo a la gallega M.D

La receta de HOY

Receta de pulpo a la gallega fácil y rápido

La mejor forma de preparar este plato sin pasar horas en la cocina

María Díaz

Lunes, 20 de octubre 2025, 16:25

Comenta

Si alguna vez has probado el pulpo a la gallega en Galicia, sabrás que es un plato inolvidable. Hoy te enseño cómo preparar en casa un pulpo a la gallega perfecto, con sus patatas y el toque único que ofrece el pimentón. Esta receta es una muestra de la magia de la cocina sencilla: pocos ingredientes, pero una combinación perfecta. Además, es más fácil de cocinar de lo que parece.

  • Tiempo de preparación

    10 minutos

  • Tiempo de cocción

    15 minutos

  • Tiempo total

    25 minutos

  • Comensales

    2

Categorías

Pescado

Gallega

Ingredientes

  • Un par de patas de pulpo cocidas

  • Una patata grande o dos medianas

  • Aceite de oliva

  • Sal

  • Pimentón de la Vera dulce

  • Pimentón de la Vera picante (opcional)

Preparación

  • Cocemos las patatas durante 15 minutos aproximadamente. Pinchar con un tenedor para asegurarse de que están en su punto.

  • Ponemos las patas de pulpo en un plato y calentamos al microondas un par de minutos.

  • En un plato o una tabla redonda de madera colocamos la patata cortada en rodjas no muy gruesas como base.

  • Cortamos el pulpo con unas tijeras en trozos pequeños y colocamos encima de las patatas.

  • Echamos un buen chorreón de aceite de oliva y especiamos al gusto con la sal y el pimentón.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un nuevo trámite aumenta la burocracia para entregar aceituna en las almazaras
  2. 2 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  3. 3 Muere un hombre de 72 años en una cacería cerca de Trujillo
  4. 4 Arde una fábrica de corcho de San Vicente de Alcántara
  5. 5

    Nuevo coche para el alcalde: adiós a los Volvos de Celdrán
  6. 6 Alerta sanitaria por la presencia de bacterias que pueden causar enfermedades graves en un queso fabricado en España
  7. 7 Restaurantes Lateral sustituye en Cáceres al 100 Montaditos de San Pedro de Alcántara
  8. 8

    A escena de nuevo un radar móvil de Mérida, que se colocará en diversas zonas desde esta semana
  9. 9

    Adiós a Offipapel, la tienda donde compraron bolis tres generaciones de cacereños
  10. 10

    La Junta de Extremadura recupera los proyectos de autovías autonómicas pero recorta la Zafra-Jerez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Receta de pulpo a la gallega fácil y rápido

Receta de pulpo a la gallega fácil y rápido