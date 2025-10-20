Receta de pulpo a la gallega fácil y rápido

María Díaz Lunes, 20 de octubre 2025, 16:25

Si alguna vez has probado el pulpo a la gallega en Galicia, sabrás que es un plato inolvidable. Hoy te enseño cómo preparar en casa un pulpo a la gallega perfecto, con sus patatas y el toque único que ofrece el pimentón. Esta receta es una muestra de la magia de la cocina sencilla: pocos ingredientes, pero una combinación perfecta. Además, es más fácil de cocinar de lo que parece.

Tiempo de preparación 10 minutos

Tiempo de cocción 15 minutos

Tiempo total 25 minutos

Comensales 2 Categorías Pescado Gallega Ingredientes Un par de patas de pulpo cocidas

Una patata grande o dos medianas

Aceite de oliva

Sal

Pimentón de la Vera dulce

Pimentón de la Vera picante (opcional) Preparación Cocemos las patatas durante 15 minutos aproximadamente. Pinchar con un tenedor para asegurarse de que están en su punto.

Ponemos las patas de pulpo en un plato y calentamos al microondas un par de minutos.

En un plato o una tabla redonda de madera colocamos la patata cortada en rodjas no muy gruesas como base.

Cortamos el pulpo con unas tijeras en trozos pequeños y colocamos encima de las patatas.

Echamos un buen chorreón de aceite de oliva y especiamos al gusto con la sal y el pimentón.