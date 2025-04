La receta de HOY: Receta de las 'rosquillísimas' de Beatriz Cocina

Para empezar, echaremos un huevo grande en un bol y utilizaremos una cuchara sopera como referencia. Añadimos tres cucharadas de azúcar, tres de zumo de naranja recién exprimido, dos de aceite de oliva y una de anís o vino dulce, tipo Moscatel. Batimos bien para que se disuelva el azúcar y quede una mezcla espumosa. Y a la hora de añadir la harina, tendremos que ver la que admita, pero son unas nueve cucharadas según ha calculado Beatriz (190 gramos). Incorporamos medio sobre de levadura química y nos ponemos manos a la masa. Cuando esta no se pegue, estará lista. Hacemos la forma de la roscas manualmente (en el vídeo Beatriz explica varias formas de hacerlas) y a freír en abundante aceite, pero que sea suave (girasol o semillas). No debemos ponerlo a temperatura alta, porque si no, se quemarán por fuera y quedarán crudas por dentro. Les escurrimos bien el aceite y las rebozamos en azúcar cuando aún están calientes. Ya solo queda disfrutar de estas rosquillísimas tan ricas. ¡Buen provecho!