Receta de los dulces fritos de boda de Beatriz Cocina

La cocinera de YouTube empieza esta receta batiendo un huevo de los grandes en un recipiente, añade una copita de anís (unos 50 ml); otra de aceite de oliva suave; una pizca de sal, que ayuda a potenciar el sabor del dulce; unas gotitas de vinagre para que no absorban tanto aceite, y una cucharada grande de anís en grano. Después, incorpora harina de trigo común, la que admita la mezcla hasta que quede una masa fácilmente amasable con las manos, es decir, unos 200 gramos. Ella lo mezcla todo a la antigua, con un utensilio de madera. No hacen falta para esta receta máquinas ni es necesario que la masa crezca ni repose. Beatriz embadurna un poco con harina el rodillo y la tabla para que no se peguen al trabajar. Coge una bola del tamaño de una nuez grande, la aplasta y le da forma.Lo ideal es que quede lo más fino posible, pero sin que se rompa. Hay que procurar que todos tengan el mismo tamaño. Por último, Beatriz Cocina echa abundante aceite en la sartén (mejor si es de girasol o de semillas).Cuando esté caliente, procede a freír. Se hincharán enseguida. Antes de que se enfríen, para que se pegue bien, los va pasando por azúcar. Quedarán muy ricos y crujientes.