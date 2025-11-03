Claudia&Julia Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:17 Comenta Compartir

En esta receta de pollo al curry, verás una versión fácil y deliciosa de este plato clásico de la cocina india. Con ingredientes accesibles y un proceso paso a paso conseguirás un curry de pollo super sabroso y rápido, sin comprometer el sabor auténtico. Esta preparación es perfecta para una cena rápida y deliciosa en un día de diario o para compartir con amigos y familiares en una comida especial.

Tiempo de preparación 10 minutos

Tiempo de cocción 15 minutos

Tiempo total 25 minutos

Comensales 2 Categorías Carnes India Ingredientes 2 pechugas de pollo XL o 3 pechugas estándares(unos 500 g de carne)

Sal

Pimienta negra o mezcla de pimientas

2 cdas de aceite

1 cucharada de postres rasa de curry

1 cucharadita rasa de cúrcuma

310 ml de leche de coco

3 cdas de nata de cocina (en su defecto, 2 cucharadas de yogur)

2 dientes de ajo (opcional) Preparación Pon la sartén wok a calentar, a fuego suave, y añade un chorro de aceite. Añade el ajo entero pelado si te gusta su sabor.

Mientras, prepara el pollo: lávalo con agua, sécalo con papel de cocina y córtalo en dados gruesos.

Cuando la sartén está caliente, introduce el pollo y saltéalo para que se selle rápidamente (ahora con el fuego medio/alto). No sobrecuezas el pollo para evitar que quede seco. Cocínalo hasta que esté tierno y jugoso.

Mientras se dora la carne, salpimiéntala al gusto.

Cuando empiece a estar dorado, baja el fuego y añade 1 cucharadita rasa de cúrcuma y una cucharada de postres de curry. Remueve con la espátula.

Añade la leche de coco (hasta cubrir, unos 300 ml) y un par de cucharadas de nata de cocina (o yogur).

Remueve bien, verás como la leche de coco va cambiando su color, tomando un precioso tono dorado a medida que el curry y la cúrcuma van impregnando la leche.

Ahora es el momento de darle 10 minutos de chup chup, para que la leche de coco se caliente e impregne la carne, mientras también lo hacen las especias. Pasados 10 minutos, es el momento de empezar a reducir la salsa: sube el fuego, a media/alta potencia, y deja que la leche se vaya reduciendo.

El tiempo de reducción dependerá de ti. A mí me gusta la salsa reducida, que quede algo espesa y el sabor concentrado, pero si no tienes mucho tiempo, no eres persona de esperas o si prefieres que la salsa no se aprecie super picante, déjalo unos minutos solamente y retíralo cuando aún está muy líquida.

Deja reducir hasta que tenga la textura que quieras, mientras vas removiendo de vez en cuando. Para el fuego y retira cuando desees.

Cuando dispones de más de 10 minutos para la elaboración de la receta, lo que le sienta genial es pochar un poco de puerro o cebolla primero en el aceite, mientras calientas el wok, y también saltear unas zanahorias troceadas antes de añadir el pollo. ¡Te animo a probar este curry de pollo con cebolla y zanahoria! Además, recuerda dejar reposar el curry unos minutos antes de servirlo para que los sabores se mezclen y potencien.