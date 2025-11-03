HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Pollo al curry Claudia&Julia
La receta de HOY

Receta de pollo al curry

Rápida y paso a paso para conseguir el resultado perfecto

Claudia&Julia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:17

Comenta

En esta receta de pollo al curry, verás una versión fácil y deliciosa de este plato clásico de la cocina india. Con ingredientes accesibles y un proceso paso a paso conseguirás un curry de pollo super sabroso y rápido, sin comprometer el sabor auténtico. Esta preparación es perfecta para una cena rápida y deliciosa en un día de diario o para compartir con amigos y familiares en una comida especial.

  • Tiempo de preparación

    10 minutos

  • Tiempo de cocción

    15 minutos

  • Tiempo total

    25 minutos

  • Comensales

    2

Categorías

Carnes

India

Ingredientes

  • 2 pechugas de pollo XL o 3 pechugas estándares(unos 500 g de carne)

  • Sal

  • Pimienta negra o mezcla de pimientas

  • 2 cdas de aceite

  • 1 cucharada de postres rasa de curry

  • 1 cucharadita rasa de cúrcuma

  • 310 ml de leche de coco

  • 3 cdas de nata de cocina (en su defecto, 2 cucharadas de yogur)

  • 2 dientes de ajo (opcional)

Preparación

  • Pon la sartén wok a calentar, a fuego suave, y añade un chorro de aceite. Añade el ajo entero pelado si te gusta su sabor.

  • Mientras, prepara el pollo: lávalo con agua, sécalo con papel de cocina y córtalo en dados gruesos.

  • Cuando la sartén está caliente, introduce el pollo y saltéalo para que se selle rápidamente (ahora con el fuego medio/alto). No sobrecuezas el pollo para evitar que quede seco. Cocínalo hasta que esté tierno y jugoso.

  • Mientras se dora la carne, salpimiéntala al gusto.

  • Cuando empiece a estar dorado, baja el fuego y añade 1 cucharadita rasa de cúrcuma y una cucharada de postres de curry. Remueve con la espátula.

  • Añade la leche de coco (hasta cubrir, unos 300 ml) y un par de cucharadas de nata de cocina (o yogur).

  • Remueve bien, verás como la leche de coco va cambiando su color, tomando un precioso tono dorado a medida que el curry y la cúrcuma van impregnando la leche.

  • Ahora es el momento de darle 10 minutos de chup chup, para que la leche de coco se caliente e impregne la carne, mientras también lo hacen las especias. Pasados 10 minutos, es el momento de empezar a reducir la salsa: sube el fuego, a media/alta potencia, y deja que la leche se vaya reduciendo.

  • El tiempo de reducción dependerá de ti. A mí me gusta la salsa reducida, que quede algo espesa y el sabor concentrado, pero si no tienes mucho tiempo, no eres persona de esperas o si prefieres que la salsa no se aprecie super picante, déjalo unos minutos solamente y retíralo cuando aún está muy líquida.

  • Deja reducir hasta que tenga la textura que quieras, mientras vas removiendo de vez en cuando. Para el fuego y retira cuando desees.

Cuando dispones de más de 10 minutos para la elaboración de la receta, lo que le sienta genial es pochar un poco de puerro o cebolla primero en el aceite, mientras calientas el wok, y también saltear unas zanahorias troceadas antes de añadir el pollo. ¡Te animo a probar este curry de pollo con cebolla y zanahoria! Además, recuerda dejar reposar el curry unos minutos antes de servirlo para que los sabores se mezclen y potencien.

