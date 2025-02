Receta de pollo a la cerveza

Chuly Parra (Cocinillas por el mundo) Martes, 27 de septiembre 2022, 17:30 | Actualizado 17:43h. Comenta Compartir

Otra forma más de cocinar pollo y que triunfes con la familia y amigos. Lo particular de esta receta es la mezcla de sabores. Al amargor característico de la cerveza se le suma el dulzor típico de la zanahoria y la cebolla, lo que supone una delicia para el paladar. La cocción a fuego medio-bajo deja el pollo tan tierno y jugoso que no podrás parar de picar. Por otra parte, la salsa será tan apetecible que no quedará nada de pan en tu mesa de todos los barquillos que harás. Una receta que no te dejará indiferente.

Categorías Ingredientes 1 pollo entero troceado

4 zanahorias

1 pimiento rojo

3 cebollas

1 cucharadita de tomillo

1 cucharadita de romero

1 cucharadita de pimentón de La Vera

1 cucharadita de sal

Pimienta negra recién molida al gusto

3 dientes de ajo

Aceite de oliva virgen extra Preparación 1 Pica finamente toda la verdura. 2 Añade aceite de oliva a la sartén para marcar los trozos de pollo a fuego alto. 3 Reserva el pollo. En este punto, el pollo todavía estará crudo por dentro pero da igual porque ya se terminará de cocinar durante la cocción en cerveza. 4 En el mismo aceite donde hemos marcado el pollo y donde quedan los jugos del pollo marcado sofríe a fuego medio la verdura añadiéndole todas las especias y la sal. Remueve de vez en cuando para que no se queme. 5 Añade una cucharadita de harina de maíz (maizena) y remueve. Con esto conseguirás que la salsa quede espesita y perfectamente ligada al final del guiso. 6 Incorpora de nuevo a la cazuela el pollo que habías reservado. 7 Añade 2 latas de cerveza de 33 cl cada una. 8 Incorpora 2-3 hojas de laurel 9 Cocina a fuego medio durante 45 minutos sin tapar la olla. 10 Prueba de vez en cuando y corrige el punto de sal a tu gusto, teniendo en cuenta que a medida que se vaya evaporando el líquido, la salsa quedará más concentrada y sabrosa. 11 Al final, puedes dejar la verdura tal cual y te la encontrarías en cada bocado o puedes pasar la verdura para que la verdura se transforme en un salsa perfectamente ligada e integrada, ideal si entre los comensales figuran niños o adultos a los que no les gustan los tropezones de verdura. 12 Emplata y disfruta.

