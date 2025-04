Receta de patatas reventás

Chuly Parra (cocinillasporelmundo) Domingo, 22 de mayo 2022, 18:43 Comenta Compartir

Las patatas reventás son una estupenda guarnición tanto para carnes como para pescados y su presentación, pese al nombre, es de lo más apetecible. Además es un plato económico y fácil de hacer.

comensales Tres Categorías Guarnición Mediterránea Ingredientes 6-7 patatas pequeñas del mismo tamaño

1 ajo

1 manojo de perejil

1 cucharada pequeña de pimienta negra recién molida

1 cucharada pequeña de tomillo

1 cucharada pequeña de pimentón de La Vera

1 cucharada pequeña de sal Preparación 1 Lava bien las patatas. Mételas en un cuenco, añade un chorro de agua y tápalas con papel film de cocina. Sella bien el cuenco con dicho papel film y haz dos pequeños agujeros con la ayuda de un cuchillo de punta. 2 Calienta en el microondas durante 11-12 minutos a 600W (mi microondas es de 900W de potencia máxima). 3 Pela el ajo y pícalo. 4 Coge un ramillete de perejil y pícalo. 5 En un cuenco mezcla todo, es decir, el ajo picado, el perejil picado, la pimienta negra recién molida, el tomillo, el pimentón, la, la sal y el aceite de oliva virgen extra. Remueve y reserva. 6 Saca las patatas del microondas. Comprueba que están bien tiernas clavando un cuchillo o un palillo en una de ellas. Estarán tiernas si el cuchillo sale sin dificultad una vez clavado en la patata. 7 Colócalas en una sartén con un chorro de aceite de oliva virgen extra y aplástalas con la ayuda de un vaso que sea plano en la base. 8 Cocínalas a fuego medio. 9 Cuando ya estén doradas por los dos lados, salsea con la salsa que has preparado. Coge el aceite junto con los tropezones cuando estés salteando. 10 Deja unos 15-20 segundos, dale la vuelta de nuevo a las patatas y vuelve a salsear de igual manera. Espera otros 15-20 segundos y retira. 11 Sirve en una fuente y decora con perejil.

Notas

Los agujeros que le hagas al papel film, que estará sellando el cuenco de patatas antes de ir al microondas, han de ser bastante pequeños, para que no se escape el vapor de agua y se hagan bien las patatas al vapor. Ten en cuenta que si no le haces esos pequeños agujeros, la presión del vapor hará que se despegue el papel film, no se cocinen al vapor y se queden resecas las patatas.

Las patatas las tienes que cocinar en la sartén cuando todavía estén calientes de haberlas cocinado al vapor en el microondas. Si dejas que se enfríen antes de cocinarlas en la sartén, serán difíciles de aplastar y no te quedarán tan tiernas; además, al aplastarlas si están ya frías, se te desmoronarán con facilidad y no te quedarán con la forma redonda.

Antes de echarle todo el condumio de la salsa que has preparado, tienes que cocinarlas bien en la sartén por ambos lados. Ten en cuenta que si le echas la salsa antes de que estén doraditas las patatas y dejas cocinando unos minutos, la salsa amargará debido a que se puede quemar el pimentón que lleva incorporado. Así que salsea las patatas justo antes de estar completamente cocinadas y retira para servir.

