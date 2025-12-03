Receta de milanesa a la pizza

La receta de HOYReceta de milanesa a la pizza
Aprende a preparar en casa esta versión de la milanesa con salsa de tomate, queso y tus toppings favoritos
Damián Serrano (Estoy hecho un cocinillas)
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 16:17
Hoy te traigo una receta de puro antojo: la milanesa a la pizza. Es, básicamente, una milanesa bien crujiente que se convierte en base para una «pizza» rápida, sin tener que hacer masa ni liarse con fermentaciones. He preparado dos versiones: una con chorizo y otra con tomate natural y aceitunas verdes, pero puedes utilizar los toppings que quieras, según lo que tengas por casa. Al final, lo divertido de esta milanesa a la pizza es ir probando combinaciones y quedarte con la que más te haga feliz.
-
Tiempo de preparación
20 minutos
-
Tiempo de cocción
30 minutos
-
Tiempo total
50 minutos
-
Comensales
4
Categorías
Carnes
Pizza
Ingredientes
-
4 filetes de ternera (para empanar)
-
Sal y pimienta
-
2 huevos
-
30 g de harina de trigo
-
120 g de pan rallado
-
Aceite
-
300 g de salsa de tomate (mejor casera o tomate triturado aliñado)
-
120 g de queso parmesano rallado
-
200 g de queso mozzarella rallado o en lonchas (u otro queso que funda bien)
-
Orégano seco
-
Chorizo curado (en rodajas finas)
-
2 tomates (en rodajas finas)
-
Aceitunas verdes (deshuesadas y en rodajas)
Preparación
-
Empieza preparando todos los ingredientes. Seca bien los filetes con papel de cocina y salpimiéntalos por ambos lados. Bate los huevos en un plato hondo. Pon la harina en un plato y el pan rallado en otro.
-
Pasa cada filete primero por harina, sacudiendo el exceso, después por el huevo batido y, por último, por el pan rallado, presionando un poco con las manos para que el empanado se quede bien pegado. Si quieres un empanado más grueso, puedes repetir el paso de huevo y pan rallado una segunda vez. Coloca las milanesas empanadas en un plato grande o bandeja y deja reposar 1 hora en la nevera para fijar el empanado.
-
Calienta una sartén amplia con un buen fondo de aceite para freír a fuego medio. Cuando el aceite esté caliente, fríe las milanesas por tandas hasta que estén doradas por ambos lados. Tardarán de 3 a 4 minutos por lado, más o menos, según el grosor del filete. Sácalas a un plato con papel de cocina para retirar el exceso de grasa. Si prefieres hacerlas al horno o freidora de aire, coloca las milanesas empanadas en una bandeja ligeramente engrasada y hornéalas a 200 ºC, 180 ºC en airfryer, de 15 a 20 minutos, dándoles la vuelta a mitad de tiempo para que se doren por los dos lados.
-
Una vez tengas las milanesas ya cocinadas, colócalas en una bandeja apta para horno, una al lado de la otra, sin que se monten entre sí. Reparte por encima de cada una una buena capa de salsa de tomate y extiéndela con el dorso de una cuchara, dejando un pequeño borde libre, como si fuera una pizza en miniatura. No te pases con la cantidad de tomate para que no empape demasiado el empanado. Espolvorea un poco de orégano seco por encima de todas.
-
Espolvorea parmesano rallado. Cubre con el queso mozzarella rallado o en lonchas.
-
En dos de las milanesas reparte el chorizo en rodajas para hacer la versión de milanesa a la pizza de chorizo. En las otras dos, coloca las rodajas de tomate natural y las aceitunas verdes para la versión de tomate con aceitunas. Si tienes ganas de experimentar, puedes dejar alguna milanesa solo con queso y añadir otro topping que se te ocurra.
-
Precalienta el horno a 220 ºC con calor arriba y abajo. Mete la bandeja en la parte media-alta y hornea de 5 a 10 minutos, hasta que el queso se haya derretido, esté bien caliente y empiece a dorarse ligeramente por los bordes. Vigila el horno porque este último paso va rápido, y cada horno tiene su punto. Cuando esté a tu gusto, saca la bandeja con cuidado y deja reposar un par de minutos antes de servir, que el queso quema lo suyo.
-
Y ya está. Lleva la milanesa a la pizza directamente a la mesa, entera o cortada en porciones. ¡Buen provecho!