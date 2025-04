Receta de lentejas con arroz

José Luis Mora (@mi_metodo_apollo) Domingo, 17 de septiembre 2023, 17:41 Comenta Compartir

La receta que os traigo hoy si quieres la comes y si no la dejas…. ¡Efectivamente! Algo tan básico y elemental en todas las casas y con un aporte nutricional excelente. No seré yo quien venga ahora a deciros cómo hacer unas buenas lentejas y a descubriros un mundo nuevo Además este tipo de platos admite mil variantes. Cuando era pequeño, mi madre tenía la costumbre de echarle un puñado de arroz cocido al plato de lentejas que había sobrado el día anterior para comer dos o tres personas y así aprovechar ese resto. Muchos años después, con mi hijo he hecho lo mismo con la diferencia de que una vez probadas dijo que ya no quería lentejas solas sino que siempre se las hiciera con arroz, así he transformado un plato de aprovechamiento en un plato inicial.

Con este plato os tengo dos salvedades: la primera es típica de los niños y es que veréis que trituro las verduras para que no ponga problemas (a mí me encantan los tropezones pero qué se le va a hacer). La segunda es típica mía, como ya sabéis intento quitar grasas a mis platos y estas lentejas tienen todo el sabor del chorizo pero sin llevar chorizo, es más sólo lleva verduras y no puedo decir que es vegano porque en vez de agua le pongo caldo del puchero, pero si le pones agua en vez de caldo sería vegano vegano.

Comensales 4

240 g de lentejas pardinas (80g/persona)

120 g de arroz (el que prefieras) (40g/persona)

1 litro de caldo de puchero (puedes sustituir por agua)

2 dientes de ajo

1 o 2 zanahorias (según tamaño)

1 cebolla

1 pimiento verde

1 o 2 patatas (según tamaño)

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

2 cucharadas de pimentón dulce de La Vera

sal al gusto (cuidado porque si echas caldo, el caldo ya tiene sal) Preparación En una cacerola ponemos en crudo la cebolla, los dientes de ajo, la zanahoria, las patatas, el pimiento verde, las lentejas y el caldo hasta rebasar al menos un par de dedos.

Cuando empiece a hervir bajamos el fuego al 6 o al 7 (máximo 9 en mi cocina) y añadimos el pimentón y la sal. Puedes añadir tantas especias como quieras y te gusten (comino, pimienta negra, …) La gracia de estas lentejas es que el pimentón nos aportará todo el sabor de un chorizo sin necesidad de ponerlo.

Las lentejas usadas son pardinas y no es necesario ponerlas a remojo. En cacerola normal y sin ponerlas a remojo en aproximadamente una hora las tendréis listas. Si las tenéis previamente a remojo se harán antes y si las hacéis en olla exprés en 12 minutos las tenéis, pero yo para este tipo de platos sigo prefiriendo la cacerola de toda la vida (manías que tiene uno).

Mientras se van haciendo nuestras lentejas, ponemos en otro fuego un cazo con agua a hervir y cocemos el arroz y cuando lo tengamos listo lo añadimos a nuestra cacerola y dejamos guisar todo junto 2 o 3 minutos más para que se integren todos los sabores.

Cuidado con el caldo que no se te quede demasiado seco. Yo casi siempre tengo que añadir agua porque me quedo corto inicialmente con el líquido, así que eso ya cada uno en cocina que vaya viendo cómo va la cosa.

El último paso, por culpa de mi hijo, en mi casa es sacar toda la verdura, echarlo a un vaso de batidora y triturar todo. Os quedará un riquísimo puré del cual reincorporo a la olla la mitad y la otra mitad la reservo como puré.