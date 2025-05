Receta de guiso ligero de verano de Beatriz Cocina

Ella, en un mortero, maja los tres ajos con sal gruesa y el comino en grano. Le añade un buen chorro de vinagre, remueve y aligera con un vaso de agua (200 ml aproximadamente). Lava bien los garbanzos y hace un sofrito con pimientos rojos cortados en trozos pequeños. Cuando estén rendidos, añade los garbanzos escurridos y el pimentón de la Vera. Remueve deprisa para que no se queme este último. Acto seguido,Beatriz vierte la mezcla del mortero y sube la temperatura para que se evapore el caldo y se suavice el sabor del vinagre. Añade las espinacas, un poco de sal y remueve hasta que estén rehogadas e impregnadas con el sabor del guiso. Beatriz recomienda en su vídeo no hacerlas en exceso para que no pierdan sus propiedades. Emplata, acompaña de unas tostaditas de pan y a disfrutar.