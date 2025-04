Receta de garbanzos con langostinos

Chuly Parra (cocinillasporelmundo) Lunes, 16 de mayo 2022, 18:40 | Actualizado 19:14h. Comenta Compartir

Los potajes y guisos con toques marineros siempre apetecen, como es el caso de estos garbanzos con langostinos, un plato muy típico de Cádiz pero también popular en otras zonas de Andalucía, como Málaga o Sevilla. Además el consumo de legumbres, esa maravilla de productos, es de lo más recomendable. Los platos de legumbres suelen ser sencillos, reconfortantes si se trata de guisos o potajes y hechos de un día para otro está incluso mejor y además congelan fenomenal, por lo que puedes preparar una gran cantidad y guardarla en raciones para cuando no tienes tiempo de cocinar. Este potaje de garbanzos con langostinos es fácil de preparar y queda muy rico.

comensales Dos Categorías Plato principal Mediterránea Ingredientes 1 bote de garbanzos en conserva ya cocidos (bote de 540 g, 400 g peso neto escurrido)

12 langostinos

1 zanahoria

½ pimiento rojo

1 puerro

½ cebolla grande o una cebolla entera si es mediana

2 cucharadas de tomate frito casero

1 vaso de caldo de pescado casero (33 cl)

1 chorrito de brandy

aceite de oliva virgen extra

sal Preparación 1 Pela los langostinos. Separa las colas peladas de las cabezas y las peladuras. Reserva. 2 Pica la verdura, es decir, el pimiento, el puerro, la cebolla y la zanahoria. 3 En una sartén con aceite de oliva, saltea el pimiento rojo y la mitad de la cebolla que has picado. 4 Cuando el salteado esté ya pochado, añade las colas de los langostinos y saltéalos unos dos minutos. 5 Añade los garbanzos, remueve y reserva. 6 En otra sartén con aceite, saltea el puerro, la zanahoria y la otra mitad de la cebolla picada. 7 Cuando estén casi pochados, añade las cabezas de los langostinos y las peladuras. Sigue cocinando todo durante unos minutos más. 8 Añade el brandy, el tomate frito casero y el caldo de pescado. Deja que se mezclen los sabores y aromas a fuego medio durante 3-4 minutos. 9 Tritura el contenido con un procesador de alimentos y cuélalo o pásalo por un chino. Te quedará una salsa de langostinos deliciosa. 10 Vierte esta salsa sobre la otra sartén reservada con los garbanzos. Cocina durante 3-4 minutos a fuego medio-bajo, para que se integren todos los sabores. Sirve.

Notas

No uses menos de un tercio de litro de caldo de pescado al hacer la salsa de langostinos porque te puede quedar muy espesa y no es lo que se pretende. Cuando estés cocinando las cabezas de los langostinos, puede que parezca que te has quedado sin aceite de oliva en la sartén. Esto es porque el puerro puede que haya absorbido algo de aceite. Vierte un poco más para que las cabezas de los langostinos y las peladuras se puedan cocinar correctamente.

Temas

Recetas de legumbres