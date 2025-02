Receta de flan de café y queso

Ana Lara Miércoles, 15 de junio 2022, 16:14 | Actualizado 16:40h. Comenta Compartir

Esta receta es para cualquiera, hasta aquellos que no cocinan nada. El flan lo he hecho con una olla exprés, de la que soy auténtica defensora. Es maravilloso lo rápido que se hacen las cosas y lo deliciosas que salen. Ánimo, no te arrepentirás, porque este flan sale suave y delicioso.

comensales Cuatro Categorías Postre Mediterránea Ingredientes ½ litro de leche

500 gr. de queso Mascarpone

6 huevos medianos

8 gr. de café soluble

160 gr. de azúcar y 75 g. para el caramelo

agua Preparación 1 Empezamos haciendo el caramelo, con el que bañaremos el molde del flan. Para ello ponemos los 75 gramos de azúcar en un cazo pequeño con un poco de agua. Calentamos a fuego medio-alto hasta que obtengamos un caramelo dorado oscuro. 2 Mezclamos la leche (reservamos medio vaso para disolver el café), los huevos, el azúcar y el queso con la ayuda de una batidora o con una varilla. 3 Calentamos un poco el medio vaso de leche reservado y disolvemos el café. Lo añadimos a la mezcla. 4 Vertemos la mezcla en la flanera, que previamente hemos bañado con el caramelo, y cerramos la tapa. 5 Introducimos la flanera en una olla a presión, añadimos agua hasta cubrir unas ¾ partes de la flanera. 6 Cerramos la olla y con la potencia del calor al máximo esperamos a que la válvula de trabajo comience a liberar vapor o a girar, dependiendo del modelo de olla que tengas. En ese momento, bajamos a potencia media-baja y dejamos cocer durante unos 10 minutos. 7 Retiramos la olla de la fuente de calor y esperamos a que se libere totalmente la presión antes de abrir la olla. 8 Retiramos la flanera y dejamos enfriar unos minutos antes de meterla en el frigorífico para que termine de cuajar y poder desmoldar el flan.

