La receta de HOY: Revuelto de patatas y champiñones al ajillo

Si eres de los que no cena por no cocinar, o para esos días en los que llega la noche y la energía no nos da para pensar en un plato para la cena, Beatriz Cocina nos muestra esta receta fácil y rápida pero que sabe de categoría. Con ingredientes que seguramente todos tenemos en casa habitualmente, podemos cocinar este revuelto de patatas y champiñones al ajillo. Un plato de diario, muy sabroso y saludable.

tiempo-preparacion 5 minutos

tiempo-coccion 10 minutos

tiempo-total 15 minutos

comensales 4

calorias 100 Categorías Cena Ingredientes Seis huevos medianos

Seis patatas medianas (800 grs)

Champiñones (250 grs)

Una cabeza de ajos

Seis dientes de ajos

Aceite de oliva virgen extra

Perejil seco troceado

Piquitos Preparación Los preparativos son muy fáciles. Empezamos pelando las patatas, las lavamos y cortamos en medias rodajas, de un grosor medio, ni muy finas ni muy gruesas. Les ponemos un poco de sal para que vayan cogiendo sabor y reservamos. Cortamos también todos los ajos menos dos y los laminamos. Los otros dos ajos los dejamos enteros y con piel. Limpiamos los champiñones con una servilleta (evitamos lavarlos con agua para que no pierdan sus propiedades y sabor) y laminamos también con un grosor medio. Una vez tenemos reservados los ingredientes por separado, batimos los huevos ligeramente en un bol y añadimos sal. Ponemos las sartén a fuego medio con una base de aceite abundante y freímos las patatas. Colocaremos los ajos enteros en esta primera cocción para que las patatas vayan cogiendo sabor. Removemos las patatas de vez en cuando y cuando estén doradas, con ayuda de una espumadera las sacamos a un plato con papel absorbente. Las dejamos reposar para retirar la mayor cantidad de aceite posible. Retiramos la mayor parte del aceite de la sartén y dejamos solo un chorrito en la base para sofreír los ajos y champiñones, a temperatura media. Añadimos un poco de sal y rehogamos. Cuando los champiñones estén dorados, subimos la temperatura y volvemos a incorporar las patatas a la sartén. Removemos y a continuación, bajamos la temperatura y añadimos los huevos. Seguimos removiendo para finalizar la receta hasta que esté todo bien integrado. Servimos y espolvoreamos con perejil seco y damos el toque final acompañándolo de unos piquitos. ¡Buen provecho!