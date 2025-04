Patatas 'al rebujón'

B. C. Viernes, 15 de diciembre 2023, 12:31 Comenta Compartir

Esta semana tenemos la suerte de contar con doble ración de la cocinera Beatriz Cocina, ya que además de su reportaje sobre una comida navideña económica y sabrosa, no falla a su cita semanal con otro de esos platos deliciosos que no pueden faltar cualquier día de la semana, sea festivo o no, puesto que son ingredientes que tenemos normalmente por casa.

Tiempo de preparación 10 minutos

Tiempo de cocción 15 minutos

Tiempo total 25 minutos

Comensales 4

Calorías 250 Categorías Aprovechamiento Ingredientes Seis patatas

Seis huevos

900 gramos de gambones

Una cabeza de ajos

325 gramos de champiñones

100 gramos de jamón serrano

Sal y aceite de oliva virgen extra

Perejil seco troceado

Para acompañar: rebanadas de pan tostado horneado Preparación Empezamos troceando los ajos y laminamos los champiñones. Pelamos los gambones y, para que sea más agradable al paladar, le retiramos el hilillo oscuro haciendo una incisión. Lavamos, pelamos y cortamos las patatas laminadas. Batimos los huevos ligeramente en un bol y añadimos sal.

Acto seguido, ponemos a freír las patatas en una sartén con abundante aceite y añadimos otro pellizco de sal. Una vez estén doradas, las retiramos tratando de escurrir el aceite lo máximo posible. En la misma sartén con un poco de aceite, sofreímos los ajos y champiñones, y añadimos otro pellizco de sal.

En el siguiente paso añadimos los gambones y volvemos a poner un poco de sal. Incorporamos los taquitos de jamón, los huevos y removemos bien. Cuando el huevo vaya cuajando, apagamos el fuego y emplatamos. Por último, espolvoreamos el perejil y servimos con rebanadas de pan horneado.