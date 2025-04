Receta del revuelto 'Popeye' de Beatriz Cocina

Pelamos y lavamos las patatas con cortes como si fuéramos a hacer una tortilla de patatas, es decir, en trozos pequeños para que quede bien pochada. Batimos los huevos ligeramente pero no le añadimos sal, porque el resto de ingredientes llevará. Sofreímos los ajos (cortados en dados pequeños previamente) en un aceite a temperatura media, para que no se quemen. Añadimos las espinacas y rehogamos para que se integren ambos ingredientes. En un par de minutos, habrán quedado en su punto, así que las retiramos. Añadimos más aceite a la misma sartén y freímos las patatas. Un poco después, añadimos los pimientos para que se frían a la par (el fresco y el seco, ya cortados en trozos menudos). Según vayan estando fritos, los vamos sacando de la sartén, escurriendo bien el aceite y retirándola para poderla reutilizar más adelante, en otra elaboración. Echaremos un poquito de aceite en la sartén (como consejo, Beatriz Cocina nos cuenta que no debemos calentar la sartén sin aceite para no destrozar la capa antiadherente). Cuando esté caliente, añadiremos las patatas sofritas junto a los pimientos y las espinacas rehogadas, mezclamos bien todo unos minutos y listo para disfrutar de este plato que tanto gustaría a Popeye El Marino. ¡Buen provecho!