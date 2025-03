RECETA DE APROVECHAMIENTO: Descubre cómo hacer dos elaboraciones con solo un calabacín

En primer lugar, lavaremos el calabacín con agua y unas gotitas de vinagre. Procedemos a quitarle la piel con un pelapatatas (o cuchillo si no tenemos) y le cortaremos las puntas, para tirarlas posteriormente. Cuando tengamos la piel en tiras, la cortamos en pequeños trozos y reservamos para la segunda receta. Mientras, cortaremos el calabacín en rodajas de un grosor medio y le añadiremos una pizca de sal. Cortamos una cebolla con el truco de la cocinera: mojamos la cebolla y el cuchillo para que no nos haga llorar. Cortamos en trozos parejos a los de la cáscara del calabacín. Además, Beatriz Cocina elige cuatro huevos de gallinas criadas en suelo porque es partidaria del bienestar animal. Añadimos sal y batimos un poco, no en exceso. En una sartén antiadherente, derramamos un poco de aceite de oliva virgen extra y comenzamos a pochar las cáscaras del calabacín y la cebolla. Cuando estén tiernos y tengan colorcito, estarán en su punto, por lo que los pasamos por los huevos batidos, y volvemos a la misma sartén (no hace falta más aceite). Cuajamos la tortilla, le damos un par de vueltas y ya tenemos un plato vegetariano y rico en minerales. Por otra parte, Beatriz introduce las rodajas del calabacín en una bolsa con harina y remueve para evitar ensuciar. Ya están enharinadas, por lo que rebozamos en huevo batido y a la sartén. Ella recomienda aceite de orujo a una temperatura alta. Las tendremos vuelta y vuelta hasta que estén doradas por ambas caras. Las ponemos sobre un papel absorbente para quitar el exceso de grasa y ya tendríamos dos estupendos platos gracias a la chef de YouTube.