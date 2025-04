Receta de ensalada veraniega de pasta

José Luis Mora (@mimetodoapollo) Sábado, 3 de septiembre 2022, 17:00 Comenta Compartir

Hoy os traigo una nueva ensalada, en esta ocasión de pasta con lazos de colores. Cuando uso pasta ya sabéis que suelo recomendar pasta integral, por aquello de huir de las pastas refinadas como esta, puesto que tienen un elevado índice glucémico. El aporte calórico es muy similar entre integrales y no integrales, pero el índice glucémico sí baja mucho. Sin embargo, en esta ocasión no la he usado integral por dos motivos, el primero y más importante porque en la playa no tenía y segundo porque al incluirlo en una ensalada con importante aporte de fibra, esta fibra va a bajar considerablemente el índice glucémico. Recordaros que con índice glucémico nos referimos a la velocidad con que la glucosa pasa a sangre, cuando más elevado es, más rápido pasa a sangre y más elevado es el pico de insulina que secretamos desde el páncreas. Bajar ese índice con el aporte de fibra es ideal para que el paso a sangre sea más paulatino y no precisemos ese pico de insulina, con esto preservamos nuestro páncreas y luchamos contra la resistencia insulínica.

Categorías Primer plato Mediterránea Ingredientes Tomate

Cebolla

Piña

Uvas

Brotes de soja

Zanahoria rallada

Queso mozzarella

Huevo cocido

Aguacate

Pasta, en este caso, lazos de colores.

Para el aliño: aceite de oliva virgen extra, vinagre de manzana, sal y orégano Preparación Espero que esta rica ensalada sea de vuestro agrado, si hay algo que no os guste o no os siente bien, es tan sencillo como cambiarlo por otra cosa. Lo importante de esta receta está en la información que os he aportado, no tanto en el plato en sí.