Receta de croquetas de patata y atún

Esta bien podría ser una de esas recetas de los años del hambre en España. Es una receta de aprovechamiento que resulta deliciosa y que gusta a todos en casa. Receta fácil y rápida, con ingredientes que todos tenemos en casa y que son realmente económicos.

comensales Dos o tres Categorías Cena, plato principal Mediterránea Ingredientes 2 patatas medianas, las que han sobrado del cocido o unas recién cocidas

2 cucharaditas de ajo molido en polvo

Perejil cortado finamente con el cuchillo o machacado en el mortero

2 latas de atún

2 huevos

Reducción de vinagre balsámico para decorar Preparación 1 Chafar con el tenedor las patatas cocidas. 2 Añadir el atún y mezclar. 3 Añadir el ajo y el perejil y mezclar. 4 Añadir el huevo y mezclar todo. 5 Moldear las croquetas. 6 Poner a fuego medio-alto una sartén con aceite. 7 Freír las croquetas hasta que estén doraditas. 8 Colocar en una fuente con papel absorbente de cocina para eliminar el exceso de aceite. 9 Emplatar.

Notas importantes

Las patatas cocidas pueden ser las que hayan sobrado de un cocido extremeño, madrileño o pueden ser cocidas expresamente para preparar las croquetas. La consistencia de la mezcla ha de ser la suficiente como para poder moldearlas sin dificultad. Para asegurarnos de que la masa esté perfecta para moldear, añadiremos los huevos de uno en uno y no de golpe. Si nos pasamos con la cantidad de huevo, la masa resultante será difícil de moldear porque será demasiado líquida. Por otra parte, al freír las croquetas, el aceite tiene que estar a temperatura alta al principio para que se forme inicialmente una costra que selle la croqueta, así no se deshará. Después podemos bajar un poco la temperatura para que no se quemen por fuera y se hagan por dentro. Y por último, es importante antes de emplatar dejar reposar las croquetas en una fuente con papel absorbente para eliminar el exceso de aceite de la fritura.

